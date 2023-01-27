У Польщі відкрили хаб енергетичної допомоги Україні — Finance.ua
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У Польщі відкрили хаб енергетичної допомоги Україні

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У Польщі відкрили новий енергетичний хаб rescEU. Він стане логістичним центром для доставки екстреної енергетичної допомоги Україні на тлі російських ударів по українській енергоструктурі.
Як повідомляє Європейська служба зовнішніх справ, відкрили хаб комісар з питань кризового менеджменту ЄС Янез Ленарчіч та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Зазначається, що цей енергетичний хаб дозволить міжнародним партнерам та приватному сектору спрямовувати допомогу Україні, а витрати на її транспортування повністю фінансуватиме ЄС.
«Хаб rescEU використовуватиметься для доставки в Україну електрогенераторів з метою підтримки постачання електроенергії на тлі атак росії по українській енергоінфраструктурі», — йдеться у повідомленні.
Аби наповнити логістичний центр генераторами ЄС виділив Польщі 114 млн євро. Відомо, що на першому етапі в Україну відправлять 1000 нових генераторів.
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«Відкриваючи новий енергетичний центр rescEU для інших донорів, ми можемо допомогти збільшити енергетичні пожертви для України в її найгіршу годину. Я хочу подякувати Польщі за активізацію та лідерство. З першого дня війни ми працювали рука об руку з польською владою, щоб забезпечити швидку та організовану доставку життєво необхідної допомоги з усієї Європи в Україну», — наголосив Ленарчіч.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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