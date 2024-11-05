У «е-Підприємець» анонсували 5 нових послуг — Finance.ua

У «е-Підприємець» анонсували 5 нових послуг Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

У «е-Підприємець» анонсували 5 нових послуг

Електронний сервіс для спрощення ведення бізнесу «е-Підприємець» скоро поповниться п’ятьма новими послугами.

Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Бізнес під ключ за кілька хвилин — це е-Підприємець на порталі Дія. Сервіс нагадує єМалятко, тільки для бізнесу. Пів року тому е-Підприємець нараховував 10 послуг за однією заявою — від відкриття ФОП до пожежної декларації. Сьогодні з євроделегацією презентували ще 5 послуг у форматі бета-тестування», — сказано в повідомленні.

Серед нових послуг:

повідомлення про використання єдиного рахунку; повідомлення про прийняття працівника на роботу;

заява про реєстрацію РРО; заява про реєстрацію ПРРО; подання повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).

«Раніше, щоб відкрити бізнес, треба було обійти 7+ установ, зібрати, без перебільшень, кілограми паперів та витратити до 53 днів. Зараз весь процес триває до 30 хвилин», — нагадав Федоров.

За його словами, е-Підприємець працює просто та логічно: заповнюєте заяву, вказуєте вид бізнесу — і сервіс сам пропонує найпопулярніші послуги за вашим напрямом. Усі довідки, витяги та інші «папери» зберігаються на порталі Дія у вашому кабінеті, тому не треба щоразу шукати роздруківки в папках на поличках.

Нагадаємо, у червні Міністерство цифрової трансформації запустило комплексну послугу е-Підприємець на порталі Дія. е-Підприємцем можуть користуватися повнолітні громадяни України, які хочуть зареєструвати підприємство, та діючі бізнеси, що бажають змінити/розширити напрям своєї діяльності.

Раніше на порталі Дія з’явилась нова послуга для підприємців — оформлення декларації відповідності матеріально-технічної бази. ФОПи та керівники ТОВ подаватимуть декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на порталі Дія. Швидко, зручно та без поїздок до установ.

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