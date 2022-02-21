День финансов: обновление на Finance.ua, утечка данных из Credit Suisse, повышение пенсий в 2022 году — Finance.ua

День финансов: обновление на Finance.ua, утечка данных из Credit Suisse, повышение пенсий в 2022 году

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В понедельник, 21 февраля, спешим сообщить вам, что благодаря работе всей команды Finance.ua нам удалось запустить обновленные страницы новостей, а также в целом улучшить страницу https://news.finance.ua/. В этот раз новый дизайн рождался в пылу дискуссий, долгих прорисовок, и в окружении бессонных ночей. Надеемся, вам понравятся изменения!

О других важных новостях дня:

Крупнейшая утечка данных. В крупнейшем швейцарском банке Credit Suisse произошла самая масштабная В крупнейшем швейцарском банке Credit Suisse произошла самая масштабная утечка клиентских данных в истории. Речь идет о 18 000 счетах, открытых с 1940-х по 2010-е годы, на которых хранятся более $100 млрд. В числе тех, кого обслуживал банк, высокопоставленные политики и их родственники. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал первую часть расследования о клиентах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse.

Повышение пенсий в 2022 году. В этом году параллельно с мартовской индексацией правительством запланированы другие мероприятия для В этом году параллельно с мартовской индексацией правительством запланированы другие мероприятия для повышения выплат украинским пенсионерам в течение 2022 года. Утвержденное правительством постановление Об индексации пенсий и мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2022 году распространяется прежде всего на лиц пожилого возраста, лиц с инвалидностью и многодетные семьи.

Перспектива века. Европейский брокер XTB опубликовал детальный прогноз роста Европейский брокер XTB опубликовал детальный прогноз роста рыночной капитализации мировых компаний . По прогнозу, первыми 5 компаниями, которые пересекут отметку рыночной капитализации в 5 триллионов долларов, станут: Apple, Microsoft, Amazon, Tesla и Nvidia. Отметим, что Apple достигла стоимости в 1 триллион долларов еще в 2018 году, а в 2021-м продемонстрировала один из лучших показателей подорожания, до 3 триллионов долларов.

Рынок виртуальных активов. , закон, регулирующий рынок виртуальных активов, заработает после внесения изменений в Налоговый кодекс. Согласно документу, контроль за работой индустрии распределили между Нацкомиссией и Нацбанком Украины. НБУ отвечает за виртуальные активы, обеспеченные валютными ценностями, а НКЦБФР — за остальные виды виртуальных активов. Как сообщили в НКЦБФР , закон, регулирующий рынок виртуальных активов, заработает после внесения изменений в Налоговый кодекс. Согласно документу, контроль за работой индустрии распределили между Нацкомиссией и Нацбанком Украины. НБУ отвечает за виртуальные активы, обеспеченные валютными ценностями, а НКЦБФР — за остальные виды виртуальных активов.

Новые камеры видеофиксации нарушений ПДД. В Киеве и еще в четырех регионах Украины с понедельника, 21 февраля, заработали новые В Киеве и еще в четырех регионах Украины с понедельника, 21 февраля, заработали новые комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения . Новые камеры появились в Киеве, Сумах, Виннице, Мукачево, а также на трассах в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В целом в Украине автоматически фиксируют правонарушения 270 приборов, размещенных в 25 городах и 16 областях.

Кстати, по данным исследования Института исследований авторынка, в прошлом году на первичном рынке украинцы установили рекорд: впервые за последние 8 лет купили более 100 тысяч новых легковушек. Почти половину из них зарегистрировали в Киеве и области.

«Укрпочта» запустила переводы по номеру телефона. Почтовый оператор «Укрпочта» запустил услугу Почтовый оператор «Укрпочта» запустил услугу перевода денег по номеру телефона для клиентов, пользующихся платежными картами Visa. Теперь для перевода денег нужно указать номер телефона получателя вместо 16-значного номера карты получателя. Перевести можно при условии, что карточный счет получателя привязан к номеру телефона.

В Украине за восемь лет утеплят 50% жилого фонда. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году в Украине начнут утеплять тысячи многоквартирных домов, больниц, школ, административных зданий. По его словам, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году в Украине начнут утеплять тысячи многоквартирных домов, больниц, школ, административных зданий. По его словам, к 2030 году предполагается утепление 50 процентов жилого фонда , что улучшит жилищные условия для 15 млн человек. Общая сумма поддержки от ЕИБ на эти нужды составляет 300 млн евро.

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