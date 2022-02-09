В Украине за восемь лет утеплят 50% жилого фонда: работы на тысячах объектах начнутся в марте

В этом году в Украине начнут утеплять тысячи многоквартирных домов, больниц, школ, административных зданий.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
“По инициативе Президента в этом году программа термомодернизации наберет действительно значительных масштабов. К 2030 году предполагается утепление 50 процентов жилого фонда, что улучшит жилищные условия для 15 млн человек», — отметил премьер-министр.
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Как отметил Денис Шмыгаль, по состоянию на конец января Фонд энергоэффективности получил более 900 заявок от ОСМД на участие в программе «Энергодом». Общая стоимость проектов, по его словам, превышает 7,3 млрд грн, а грантов — 4,5 млрд грн.
«Участниками программы уже стали более 80 тысяч семей, более 200 домов модернизированы частично или полностью», — добавил глава правительства.
Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что в марте стартует совместный с Европейским инвестиционным банком проект «Энергоэффективность общественных зданий в Украине».
“Проект позволит термомодернизировать около тысячи общественных зданий, в частности детские сады, школы, больницы, поликлиники, другие объекты социального, административного и культурного назначения, которые находятся в государственной и коммунальной собственности», — отметил Денис Шмыгаль.
По словам главы правительства, общая сумма поддержки от ЕИБ на эти нужды составляет 300 млн евро.
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