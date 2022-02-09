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В Украине за восемь лет утеплят 50% жилого фонда: работы на тысячах объектах начнутся в марте

В Украине за восемь лет утеплят 50% жилого фонда: работы на тысячах объектах начнутся в марте

В этом году в Украине начнут утеплять тысячи многоквартирных домов, больниц, школ, административных зданий.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

“По инициативе Президента в этом году программа термомодернизации наберет действительно значительных масштабов. К 2030 году предполагается утепление 50 процентов жилого фонда, что улучшит жилищные условия для 15 млн человек», — отметил премьер-министр.

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Как отметил Денис Шмыгаль, по состоянию на конец января Фонд энергоэффективности получил более 900 заявок от ОСМД на участие в программе «Энергодом». Общая стоимость проектов, по его словам, превышает 7,3 млрд грн, а грантов — 4,5 млрд грн.

«Участниками программы уже стали более 80 тысяч семей, более 200 домов модернизированы частично или полностью», — добавил глава правительства.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что в марте стартует совместный с Европейским инвестиционным банком проект «Энергоэффективность общественных зданий в Украине».

“Проект позволит термомодернизировать около тысячи общественных зданий, в частности детские сады, школы, больницы, поликлиники, другие объекты социального, административного и культурного назначения, которые находятся в государственной и коммунальной собственности», — отметил Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, общая сумма поддержки от ЕИБ на эти нужды составляет 300 млн евро.

Справка Finance.ua:

  • ранее в Минрегионе разработали и представили законопроект, который должен упростить управление многоквартирными домами;
  • начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за 2021 год составили 222,7 млрд гривен. Это на 29,6% (на 50,9 млрд гривен) больше, чем в 2020 году (171,8 млрд гривен).
По материалам Finance.UA
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