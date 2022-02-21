Обновление на Finance.ua! 🤓 — Finance.ua

Обновление на Finance.ua! 🤓
Друзья,
Finance.ua продолжает эволюционировать и
совершенствоваться.
Спешим сообщить вам, что благодаря работе всей команды Finance.ua сегодня нам удалось запустить обновленные страницы новостей, а также в целом улучшить
страницу https://news.finance.ua/.
В этот раз новый дизайн рождался в пылу дискуссий, долгих прорисовок, и в
окружении бессонных ночей. Как итог — презентуем удобный формат новостей в
современной оболочке!
Итак, что же стало лучше с данным обновлением:
- Больше
не обязательно делать несколько кликов, чтобы прочесть следующую новость. Вы можете
читать новость за новостью просто прокручивая вниз.
- Видоизменены
шрифты и межстрочные интервалы. Читать Finance.ua и воспринимать информацию станет еще комфортнее.
- Изображения
в новостях стали крупнее. А это значит, что вы сможете отчетливее видеть все
детали на иллюстрациях.
- Оптимизировали верстку страниц новостей и страницу https://news.finance.ua так,
чтобы вам было еще удобнее читать о важных событиях с экранов мобильных
телефонов.
- Мы не
хотим, чтобы вы пропускали важную и полезную информацию, поэтому на странице
https://news.finance.ua новостей стало в три раза больше!
6. Вы
сможете совершать больше взаимодействий с социальными сетями и мессенджерами на
страницах новостей. Поделиться любопытным материалом стало еще легче.
Это все на
сегодня. Надеемся, вам понравятся изменения!
Мы продолжаем
трудиться, чтобы вам было выгодно, комфортно, и удобно рядом с нами.
Рассчитывайте на Finance.ua!
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