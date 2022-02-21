Обновление на Finance.ua! 🤓 — Finance.ua

Обновление на Finance.ua! 🤓

Сегодня 16:49





Finance.ua продолжает эволюционировать и совершенствоваться.



Спешим сообщить вам, что благодаря работе всей команды Finance.ua сегодня нам удалось запустить обновленные страницы новостей, а также в целом улучшить страницу



В этот раз новый дизайн рождался в пылу дискуссий, долгих прорисовок, и в окружении бессонных ночей. Как итог — презентуем удобный формат новостей в современной оболочке!



Итак, что же стало лучше с данным обновлением: Друзья,Finance.ua продолжает эволюционировать и совершенствоваться.Спешим сообщить вам, что благодаря работе всей команды Finance.ua сегодня нам удалось запустить обновленные страницы новостей, а также в целом улучшить страницу https://news.finance.ua/. В этот раз новый дизайн рождался в пылу дискуссий, долгих прорисовок, и в окружении бессонных ночей. Как итог — презентуем удобный формат новостей в современной оболочке!

Больше не обязательно делать несколько кликов, чтобы прочесть следующую новость. Вы можете читать новость за новостью просто прокручивая вниз.

Видоизменены шрифты и межстрочные интервалы. Читать Finance.ua и воспринимать информацию станет еще комфортнее.

Изображения в новостях стали крупнее. А это значит, что вы сможете отчетливее видеть все детали на иллюстрациях.

Оптимизировали верстку страниц новостей и страницу https://news.finance.ua так, чтобы вам было еще удобнее читать о важных событиях с экранов мобильных телефонов.

Мы не хотим, чтобы вы пропускали важную и полезную информацию, поэтому на странице https://news.finance.ua новостей стало в три раза больше!

6. Вы сможете совершать больше взаимодействий с социальными сетями и мессенджерами на страницах новостей. Поделиться любопытным материалом стало еще легче.

Это все на сегодня. Надеемся, вам понравятся изменения!

Мы продолжаем трудиться, чтобы вам было выгодно, комфортно, и удобно рядом с нами.

Рассчитывайте на Finance .ua!

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