Обновление на Finance.ua! 🤓 — Finance.ua
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Обновление на Finance.ua! 🤓

Сегодня 16:49
666
Друзья,

Finance.ua продолжает эволюционировать и совершенствоваться.

Спешим сообщить вам, что благодаря работе всей команды Finance.ua сегодня нам удалось запустить обновленные страницы новостей, а также в целом улучшить страницу https://news.finance.ua/.

В этот раз новый дизайн рождался в пылу дискуссий, долгих прорисовок, и в окружении бессонных ночей. Как итог — презентуем удобный формат новостей в современной оболочке!

Итак, что же стало лучше с данным обновлением:
  • Больше не обязательно делать несколько кликов, чтобы прочесть следующую новость. Вы можете читать новость за новостью просто прокручивая вниз.
Обновление на Finance.ua! 🤓
  • Видоизменены шрифты и межстрочные интервалы. Читать Finance.ua и воспринимать информацию станет еще комфортнее.
  • Изображения в новостях стали крупнее. А это значит, что вы сможете отчетливее видеть все детали на иллюстрациях.
Обновление на Finance.ua! 🤓
  • Оптимизировали верстку страниц новостей и страницу https://news.finance.ua так, чтобы вам было еще удобнее читать о важных событиях с экранов мобильных телефонов.
  • Мы не хотим, чтобы вы пропускали важную и полезную информацию, поэтому на странице https://news.finance.ua новостей стало в три раза больше!
Обновление на Finance.ua! 🤓
6. Вы сможете совершать больше взаимодействий с социальными сетями и мессенджерами на страницах новостей. Поделиться любопытным материалом стало еще легче.
Обновление на Finance.ua! 🤓
Это все на сегодня. Надеемся, вам понравятся изменения!
Мы продолжаем трудиться, чтобы вам было выгодно, комфортно, и удобно рядом с нами.
Рассчитывайте на Finance.ua!
По материалам: Finance.UA
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