В НБУ объяснили, как будут регулировать рынок виртуальных активов

Закон, регулирующий рынок виртуальных активов, заработает после внесения изменений в Налоговый кодекс. НКЦБФР сконцентрируется на защите интересов участников рынка виртуальных активов и на создании стимулирующих инструментов для отрасли.

Это НКЦБФР пояснило по запросу ForkLog.

В принятом Верховной Радой Украины обновленном законопроекте «О виртуальных активах» (ВА) частичное регулирование рынка и лицензирование криптовалютных компаний поручено Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Согласно документу, контроль за работой индустрии распределили между Нацкомиссией и Нацбанком Украины. НБУ отвечает за ВА, обеспеченные валютными ценностями, а НКЦБФР — за остальные виды виртуальных активов.

Закон разделяет ВА на необеспеченные (к таким относятся криптовалюты) и обеспеченные. Ко второй группе относят в том числе эмитированные резидентами Украины финансовые ВА, обеспеченные валютными ценностями, и финансовые ВА, обеспеченные ценной бумагой или деривативным финансовым инструментом.

Представители НКЦБФР заявили, что «комиссия и Нацбанк будет регулировать только обеспеченные ВА. НБУ будет регулировать инструменты денежного рынка, а НКЦБФР — инструменты финансового рынка и другие, обеспеченные материальными ценностями».

«Принятый закон не регулирует криптовалюты, но закрепляет регулирование поставщиков услуг, связанных с ними, — этим также будет заниматься Нацкомиссия», — сказали в НКЦБФР.

Для контроля операций с В А Нацкомиссия планирует использовать инструменты, аналогичные тем, которые применяются при отслеживании на рынках капитала.

«Прежде всего речь идет о получении соответствующих отчетов от лицензиатов и их дальнейшем анализе», — заявил член НКЦБФР Юрий Бойко.

Согласно принятому закону, поставщики услуг на рынке ВА могут хранить/управлять, обменивать, осуществлять перевод ВА и оказывать посреднические услуги, связанные с такими активами.

Для легализации на рынке поставщиков обязали получать разрешения НКЦБФР — они должны сформировать уставный капитал, ввести KYC/AML-политики и выполнить другие требования регулятора. Срок действия таких разрешений составляет год.

Все одобренные Нацкомиссией платформы вносят в специальный реестр. Его создадут на основе Комплексной информационной системы.

Регулятор имеет право приостановить действие разрешения биржи или обменника в случае нарушения ими законодательства Украины.

Закон «О виртуальных активах» вступит в силу только после принятия изменений в Налоговый кодекс. В нем отдельно пропишут особенности налогообложения криптовалют.

Справка Finance.ua:

в сентябре 2021 года Верховная Рада приняла закон о ВА, однако Президент Украины Владимир Зеленский вернул его на повторное рассмотрение со своими предложениями;

согласно предложениям Президента, из закона убрали необходимость создания специального органа для регулирования индустрии, а также исключили Минцифру, которая должна была временно выполнять его функции;