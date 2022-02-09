В НБУ объяснили, как будут регулировать рынок виртуальных активов

Закон, регулирующий рынок виртуальных активов, заработает после внесения изменений в Налоговый кодекс. НКЦБФР сконцентрируется на защите интересов участников рынка виртуальных активов и на создании стимулирующих инструментов для отрасли.
Это НКЦБФР пояснило по запросу ForkLog.
В принятом Верховной Радой Украины обновленном законопроекте «О виртуальных активах» (ВА) частичное регулирование рынка и лицензирование криптовалютных компаний поручено Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Согласно документу, контроль за работой индустрии распределили между Нацкомиссией и Нацбанком Украины. НБУ отвечает за ВА, обеспеченные валютными ценностями, а НКЦБФР — за остальные виды виртуальных активов.
Закон разделяет ВА на необеспеченные (к таким относятся криптовалюты) и обеспеченные. Ко второй группе относят в том числе эмитированные резидентами Украины финансовые ВА, обеспеченные валютными ценностями, и финансовые ВА, обеспеченные ценной бумагой или деривативным финансовым инструментом.
Представители НКЦБФР заявили, что «комиссия и Нацбанк будет регулировать только обеспеченные ВА. НБУ будет регулировать инструменты денежного рынка, а НКЦБФР — инструменты финансового рынка и другие, обеспеченные материальными ценностями».
«Принятый закон не регулирует криптовалюты, но закрепляет регулирование поставщиков услуг, связанных с ними, — этим также будет заниматься Нацкомиссия», — сказали в НКЦБФР.
Для контроля операций
«Прежде всего речь идет о получении соответствующих отчетов от лицензиатов и их дальнейшем анализе», — заявил член НКЦБФР Юрий Бойко.
Согласно принятому закону, поставщики услуг на рынке ВА могут хранить/управлять, обменивать, осуществлять перевод ВА и оказывать посреднические услуги, связанные с такими активами.
Для легализации на рынке поставщиков обязали получать разрешения НКЦБФР — они должны сформировать уставный капитал, ввести KYC/AML-политики и выполнить другие требования регулятора. Срок действия таких разрешений составляет год.
Все одобренные Нацкомиссией платформы вносят в специальный реестр. Его создадут на основе Комплексной информационной системы.
Регулятор имеет право приостановить действие разрешения биржи или обменника в случае нарушения ими законодательства Украины.
Закон «О виртуальных активах» вступит в силу только после принятия изменений в Налоговый кодекс. В нем отдельно пропишут особенности налогообложения криптовалют.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цены на отдых в Турции могут резко вырасти: причиныВчера, 13:49 - 3215 4
ФССУ выплачивает более 400 грн за каждый день больничного3 ч. назад - 356 3
Почему в вакансиях не всегда указывают зарплатуВчера, 14:15 - 974 2
Арифметика выживания: сколько и на что тратят деньги украинцы (инфографика)Вчера, 21:04 - 1224 1
В Колорадо можно будет оплатить налоги в криптовалюте5 ч. назад - 112 1
Цены на отдых в Турции могут резко вырасти: причиныВчера, 13:49 - 3215 4
Самые популярные языки программирования в Украине: рейтингВчера, 17:04 - 3102
Проводится ли документальная проверка после закрытия ФЛПВчера, 18:30 - 1535
Крупнейшая утечка данных из Credit Suisse2 ч. назад - 1264
Арифметика выживания: сколько и на что тратят деньги украинцы (инфографика)Вчера, 21:04 - 1224 1
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 1097
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3902 12
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1819
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 4172 1
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1902 2