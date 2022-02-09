Крупнейшая утечка данных из Credit Suisse

В крупнейшем швейцарском банке Credit Suisse произошла самая масштабная утечка клиентских данных в истории. Речь идет о 18 000 счетах, открытых с 1940-х по 2010-е годы, на которых хранятся более $100 млрд.

В числе тех, кого обслуживал банк, высокопоставленные политики и их родственники. Среди клиентов банка числятся семья нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, семья бывшего казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева, а также украинский бизнесмен и бывший глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OOCRP) совместно с 46 СМИ из 39 стран опубликовал первую часть расследования о клиентах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse, среди которых есть и украинцы, пишет babel.ua.

Журналисты получили данные о 18 тысячах счетов, на которых хранятся активы на сумму более $100 миллиардов. Архив с информацией получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung, которая поделилась им с OCCRP и 46 СМИ-партнерами во всем мире. В Украине данные получили «Слідство.Інфо».

По словам расследователей, данные говорят о том, что один из крупнейших банков Европы годами закрывал глаза на подозрительные счета, которые открыли для коррупционных схем политики и чиновники из Украины, Египта, Таиланда и других стран, представители криминального мира, связанные с наркобизнесом лица, а также семьи президентов Казахстана, Азербайджана и другие.

В целом в данных Credit Suisse указаны 2,5 тысячи украинцев, но не все счета говорят о коррупции и схемах.

Касательно выходцев из Украины, в утечке нашлись счета олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, бизнесмена Павла Фукса, экс-главы Фискальной службы Романа Насирова, бывшего премьер-министра Павла Лазаренко и семьи Игоря Гута, который использовал счет в Credit Suisse в схеме, обанкротившей агропромышленную компанию «Мрия Агрохолдинг».

Суд отпустил на свободу экс-руководителя агрохолдинга «Мрия», которого искали больше трех лет. Полиция не усмотрела оснований для ареста.

Счета Ахметова связаны с топ-менеджерами управляющей компании его бизнес-группы SCM. Адвокаты SCM заявили, что они напрямую связаны с бизнесом, и пояснили, что SCM «прогоняет» через все свои счета в разных банках свыше $100 миллионов, потому наличие счетов в Credit Suisse не удивительно.

У Коломойского был именной счет на свыше 27 миллионов швейцарских франков и счет на имена его матери, жены и дочери (баланс более 3 миллиардов франков в 2007 году). Коломойский объяснил их продажей акций компании Evraz, но сказал, что деньги были на счету другого банка, который потом купил Credit Suisse. Он отметил, что в итоге эти деньги перевели в кипрский филиал ПриватБанка.

Фукс, по согласно документам, стал клиентом Credit Suisse в 2014 году, на его счету в 2015 году было 17 миллионов ​​франков. Происхождение денег Фукс журналистам не объяснил — он не ответил на запрос.

Еще в Suisse Secrets есть счет бизнесмена Ореста Фирманюка, который попал под санкции СНБО как один из 10 крупнейших контрабандистов страны. В банке у него был счет с 2008 года, а в 2015 году на нем было более 60 тысяч франков. Журналистам Фирманюк заявил, что у него таких денег не было.

Насиров, которого обвиняли в нанесении убытков Украине на 2 миллиарда гривен, имел в Credit Suisse счет на 699 тысяч франков. Эти деньги у него появились за несколько месяцев в 2010 году. В то время он работал в компании Renaissance Capital.

У Лазаренко по состоянию на 2003 год было два счета в банке. На них было более более 7 миллионов франков. Адвокаты Лазаренко подтвердили их подлинность, но сказали, что они заморожены. Всемирный банк в 2007 году включил Лазаренко в десятку самых коррумпированных лидеров мира.