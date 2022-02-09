0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 445 0

Крупнейшая утечка данных из Credit Suisse

Крупнейшая утечка данных из Credit Suisse

В крупнейшем швейцарском банке Credit Suisse произошла самая масштабная утечка клиентских данных в истории. Речь идет о 18 000 счетах, открытых с 1940-х по 2010-е годы, на которых хранятся более $100 млрд.

В числе тех, кого обслуживал банк, высокопоставленные политики и их родственники. Среди клиентов банка числятся семья нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, семья бывшего казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева, а также украинский бизнесмен и бывший глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OOCRP) совместно с 46 СМИ из 39 стран опубликовал первую часть расследования о клиентах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse, среди которых есть и украинцы, пишет babel.ua.

Журналисты получили данные о 18 тысячах счетов, на которых хранятся активы на сумму более $100 миллиардов. Архив с информацией получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung, которая поделилась им с OCCRP и 46 СМИ-партнерами во всем мире. В Украине данные получили «Слідство.Інфо».

По словам расследователей, данные говорят о том, что один из крупнейших банков Европы годами закрывал глаза на подозрительные счета, которые открыли для коррупционных схем политики и чиновники из Украины, Египта, Таиланда и других стран, представители криминального мира, связанные с наркобизнесом лица, а также семьи президентов Казахстана, Азербайджана и другие.

В целом в данных Credit Suisse указаны 2,5 тысячи украинцев, но не все счета говорят о коррупции и схемах.

Касательно выходцев из Украины, в утечке нашлись счета олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, бизнесмена Павла Фукса, экс-главы Фискальной службы Романа Насирова, бывшего премьер-министра Павла Лазаренко и семьи Игоря Гута, который использовал счет в Credit Suisse в схеме, обанкротившей агропромышленную компанию «Мрия Агрохолдинг».

Суд отпустил на свободу экс-руководителя агрохолдинга «Мрия», которого искали больше трех лет. Полиция не усмотрела оснований для ареста.

Счета Ахметова связаны с топ-менеджерами управляющей компании его бизнес-группы SCM. Адвокаты SCM заявили, что они напрямую связаны с бизнесом, и пояснили, что SCM «прогоняет» через все свои счета в разных банках свыше $100 миллионов, потому наличие счетов в Credit Suisse не удивительно.

У Коломойского был именной счет на свыше 27 миллионов швейцарских франков и счет на имена его матери, жены и дочери (баланс более 3 миллиардов франков в 2007 году). Коломойский объяснил их продажей акций компании Evraz, но сказал, что деньги были на счету другого банка, который потом купил Credit Suisse. Он отметил, что в итоге эти деньги перевели в кипрский филиал ПриватБанка.

Фукс, по согласно документам, стал клиентом Credit Suisse в 2014 году, на его счету в 2015 году было 17 миллионов ​​франков. Происхождение денег Фукс журналистам не объяснил — он не ответил на запрос.

Еще в Suisse Secrets есть счет бизнесмена Ореста Фирманюка, который попал под санкции СНБО как один из 10 крупнейших контрабандистов страны. В банке у него был счет с 2008 года, а в 2015 году на нем было более 60 тысяч франков. Журналистам Фирманюк заявил, что у него таких денег не было.

Насиров, которого обвиняли в нанесении убытков Украине на 2 миллиарда гривен, имел в Credit Suisse счет на 699 тысяч франков. Эти деньги у него появились за несколько месяцев в 2010 году. В то время он работал в компании Renaissance Capital.

У Лазаренко по состоянию на 2003 год было два счета в банке. На них было более более 7 миллионов франков. Адвокаты Лазаренко подтвердили их подлинность, но сказали, что они заморожены. Всемирный банк в 2007 году включил Лазаренко в десятку самых коррумпированных лидеров мира.

По материалам euronews
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.