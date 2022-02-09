В каких областях украинцы чаще всего покупают новые авто (исследование)

В прошлом году на первичном рынке украинцы установили рекорд: впервые за последние 8 лет купили более 100 тысяч новых легковушек. Почти половину из них зарегистрировали в Киеве и области. Эксперты Института исследований авторынка определили причины такой ситуации и составили рейтинг регионов, в которых активно покупали новые машины.

Где чаще всего регистрируют новые авто? По итогам 2021 года, 30,2% всех новых автомобилей (33 тысячи) зарегистрировали в столице. Еще 13,9% (15 тысяч) зарегистрировали в Киевской области. Суммарно — 44,1% от всех легковушек, выехавших из автосалонов в 2021 году, зарегистрировали в Киеве и области. Третье место заняла Днепропетровская область (7,8%, 15 тысяч).

В рейтинг десяти самых активных областей в регистрации новых машин вошли также Харьковская, Одесская, Львовская, Запорожская, Полтавская, Донецкая и Винницкая области.

При этом доля города Киева выросла больше всего: с 28,5% в 2020 году до 30,2% в 2021. С 5,0% до 5,2% возросла доля Одесской области. Незначительно выросли доли Житомирской, Черкасской и Луганской областей.

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С 8,3% до 7,7% упала доля Харьковской области; с 8,3% до 7,8% – Днепропетровской; с 14,4% до 14,0% – Киевской. Уменьшение доли Киевской области может быть связано с изменением логики присвоения кодов регионов на номерных знаках. Ранее киевляне часто регистрировали авто в сервисных центрах за пределами города, экономя время на ожидании в очереди. После того как номерные знаки начали выдавать по месту регистрации авто, а не «прописки» владельца, те, кто не желал ездить на номерных знаках киевской области в столице, вынуждены были получать услуги сервисных центров в черте города.

Новые машины активнее покупали в самых больших и богатых областях. Кроме самого высокого в Украине экономического уровня развития, значительная доля Киева и области может быть обусловлена также большим количеством автосалонов и регистрации ими автомобилей по запросу клиентов.