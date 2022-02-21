Когда будут повышать пенсии в 2022: календарный план — Finance.ua

Когда будут повышать пенсии в 2022: календарный план

Сегодня 12:01 — Личные финансы

В этом году параллельно с мартовской индексацией правительством запланированы другие мероприятия для повышения выплат украинским пенсионерам в течение 2022 года.

Утвержденное правительством постановление Об индексации пенсий и мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2022 году распространяется прежде всего на лиц пожилого возраста, лиц с инвалидностью и многодетные семьи.

Март 2022 — индексация и доплаты. Повышение пенсий будет осуществляться путем следующих мер со стороны правительства:

1. повышением на 14% показателя средней заработной платы, которая учитывается для расчета страховых пенсий.

Поскольку страховые пенсии, назначенные в течение трех последних лет, не подлежат индексации, то с 1 марта 2022 года лицам с такими пенсиями устанавливается ежемесячная доплата в размере 135 грн;

2. на 14% будут увеличены основные размеры военных пенсий (без повышений и надбавок, которые меняются с ростом прожиточного минимума). Повышение получат 524,1 тысячи человек со средним размером повышения 700 грн;

3. ежемесячные компенсационные выплаты к пенсии пожилым людям:

570 грн – для лиц старше 80 лет (было 500 грн);

456 грн — для лиц в возрасте 75 — 80 лет (было 400 грн);

4. повышением минимальных пенсий по инвалидности вследствие аварии на ЧАЭС и по потере кормильца среди них: отдельным категориям лиц будет установлена доплата к пенсии. В частности доплата будет установлена к минимальной пенсионной выплате (пенсия с учетом других надбавок и повышений) лицам с инвалидностью I группы и пенсионерам в возрасте от 60 до 65 лет с полным страховым стажем (30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно) с 2200 грн до 2300 грн.

Если после всех повышений размер пенсии для пенсионеров, которые не работают, не будет достигать 2100 грн, будет выплачиваться доплата до указанного размера;

5. государственная социальная помощь лицам с инвалидностью и лицам, не имеющим права на пенсию, также будет повышена до 2100 грн;

6. на 400 грн увеличивается пособие на каждого ребенка, который воспитывается в многодетной семье — с 1700 грн до 2100 грн.

В правительстве отмечают, ранее принятыми решениями была установлена минимальная пенсионная выплата:

2600 грн — для лиц в возрасте от 80 лет со страховым стажем 25 лет и 20 лет для мужчин и женщин соответственно;

2500 грн — для лиц в возрасте от 75 до 80 лет со страховым стажем 25 лет и 20 лет для мужчин и женщин соответственно.

Апрель 2022 — перерасчет для работающих пенсионеров. С апреля будет проведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Повышенные пенсии будут выплачены в июне с учетом изменений в порядке подачи отчетности об уплате единого взноса.

Для тех работающих пенсионеров, размер пенсионной выплаты которых равен прожиточному минимуму, перерасчеты будут проведены одновременно с повышением прожиточного минимума, а именно:

с июля — повышение с 1934 грн до 2027 грн;

с декабря — повышение до 2093 грн.

Октябрь 2022:

компенсационные выплаты. С октября этого года в программу повышения дохода лиц почтенного возраста, инициированной Президентом Украины, будут включены пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые будут получать выплату в размере 300 грн. В целом программа будет распространяться на 4 млн пенсионеров пожилого возраста (70+ лет).

минимальные пенсии. Одновременно с октября 2022 года будут установлены минимальные пенсионные выплаты на уровне:

- 3000 грн — для лиц в возрасте от 70 лет с полным страховым стажем 35 лет и 30 лет для мужчин и женщин соответственно;

- в пропорционально меньшем размере от 3000 грн — для лиц в возрасте от 70 лет с меньшим страховым стажем.

Например, женщине в возрасте 70 лет, которая имеет 28 лет страхового стажа, минимальная пенсионная выплата составит 2800 грн (2800 грн = 3000 грн*28 лет/30 лет)

Декабрь 2022. С декабря 2022 года для пенсионеров, которые не работают и которым в марте 2022 года будет установлена минимальная пенсионная выплата в размере 2300 грн при условии полного страхового стажа (35 лет и 30 лет для мужчин и женщин соответственно) минимальная пенсия будет увеличена до 2500 гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью