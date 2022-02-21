«Укрпочта» запустила услугу переводов по номеру телефона — Finance.ua

«Укрпочта» запустила услугу переводов по номеру телефона

Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Почтовый оператор «Укрпочта» запустил услугу денег по номеру телефона для клиентов, пользующихся платежными картами Visa.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

Известно, что Укрпочта присоединилась к глобальному сервису Visa Alias. Теперь для перевода денег нужно указать номер телефона получателя вместо 16-значного номера карты получателя.

Перевести можно при условии, что карточный счет получателя привязан к номеру телефона. Данные о привязке или ее отсутствии будут отображаться при совершении самого платежа на сайте компании.

Перевести средства можно в почтовом отделении и на сайте «Укрпочты».

Услуга перевода денег по телефону также доступна в государственном ПриватБанке, коммерческих ТАСкомбанке и А-Банке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью