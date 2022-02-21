«Укрпочта» запустила услугу переводов по номеру телефона — Finance.ua

«Укрпочта» запустила услугу переводов по номеру телефона
Сегодня 15:45 — Фондовый рынок
Почтовый оператор «Укрпочта» запустил услугу денег по номеру телефона для клиентов, пользующихся платежными картами Visa.
Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.
Известно, что Укрпочта присоединилась к глобальному сервису Visa Alias. Теперь для перевода денег нужно указать номер телефона получателя вместо 16-значного номера карты получателя.
Перевести можно при условии, что карточный счет получателя привязан к номеру телефона. Данные о привязке или ее отсутствии будут отображаться при совершении самого платежа на сайте компании.
Перевести средства можно в почтовом отделении и на сайте «Укрпочты».
Услуга перевода денег по телефону также доступна в государственном ПриватБанке, коммерческих ТАСкомбанке и А-Банке.
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