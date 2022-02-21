В Украине заработали 24 новые камеры видеофиксации нарушений ПДД — Finance.ua

В Украине заработали 24 новые камеры видеофиксации нарушений ПДД

Сегодня 16:03 — Личные финансы

В Киеве и еще в четырех регионах Украины с понедельника, 21 февраля, заработали новые комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В целом Украине автоматически фиксируют правонарушения 270 приборов, размещенных в 25 городах и 16 областях.

Новые камеры появились в Киеве, Сумах, Виннице, Мукачево, а также на трассах в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Эти комплексы фото- и видеофиксации были установлены еще в конце 2021 года, однако на настройку и калибровку оборудования потребовалось около двух месяцев.

В столице заработали 10 новых приборов контроля КАСКАД по следующим адресам:

ул. Братиславская, 9-Г, направление прибора — ул. Крайняя;

просп. Голосеевский, 96, направление прибора — ул. Маричанская;

просп. Голосеевский, 96 (напротив), направление прибора — ул. Полковника Потехина;

просп. ул. Теодора Драйзера, 4, направление прибора — ул. Николая Закревского;

ул. Теодора Драйзера, 9, направление прибора — просп. Владимира Маяковского;

ул. Теодора Драйзера, 32, направление прибора — просп. Владимира Маяковского;

ул. Наталии Ужвий, 1, направление прибора — ул. Новомостицкая;

просп. Правды, 58, направление прибора — ул. Светлицкого;

ул. Ярослава Ивашкевича, 5, направление прибора — ул. Приорская;

ул. Автозаводская, 24/1, направление прибора — ул. Коноплянская.

В Сумах заработали два комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД — на ул. Героев Крут, 1/3, направление прибора — ул. Ивана Сирко; по ул. Кондратьева, 129, направление прибора — ул. Прокофьева.

В Виннице камеры контроля скорости системы КАСКАД работают по ул. Пирогова, 61 в направлении ул. Константина Василенко.

В Мукачево на ул. Ивана Франко, 74, направление прибора — ул. Мира; ул. Великогорная, 51, направление прибора — ул. Томаша Масарика.

За пределами населенных пунктов на трассах Закарпатской области приступили к работе шесть новых камер:

на 95 км+424 автодороги Н-09, направление прибора — пгт Буштыно;

на 98 км+824 автодороги Н-09, направление прибора — с. Бедевля;

на 33 км+714 автодороги М-23, направление прибора — ул. Босоножки;

на 39 км+706 автодороги М-23, направление прибора — ул. Молодежная;

на 0 км+907 автодороги М-23, направление прибора — ул. Микеша;

на 0 км+694 автодороги Т-07-19, направление прибора — ул. Центральная.

На автодорогах Ивано-Франковской области за пределами населенных пунктов камеры фото- и видеофиксации размещены: на 244 км+199 автодороги Н-09, направление прибора — пгт Делятин; на 240 км+283 автодороги Н-09, направление прибора — ул. Грушевского; на 227 км+233 автодороги Н-09, направление прибора — с. Татаров.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью