Перспектива века: какие мировые компании будут дорожать быстрее всего

Европейский брокер XTB опубликовал детальный прогноз роста рыночной капитализации мировых компаний. Аналитика основана на исторических данных и среднегодовых темпах увеличения их стоимости.

По прогнозу, первыми 5 компаниями, которые пересекут отметку рыночной капитализации в 5 триллионов долларов, станут: Apple, Microsoft, Amazon, Tesla и Nvidia.

Какие компании будут дорожать быстрее всего? По данным XTB, лидер мирового рынка Apple сможет достичь рыночной капитализации в 5 триллионов долларов самым первым – к началу 2028 года. Amazon и Microsoft, в свою очередь, – до 2035 года, а Nvidia и Tesla – до 2066 года.

Кроме основных претендентов, к концу 21 века такой успех прогнозируют компаниям:

TSMC (до 2078 года);

(до 2078 года); Tencent (до 2083 года);

UnitedHealth (до 2090 года).

По подсчетам аналитиков, рыночная капитализация таких компаний, как Berkshire Hathaway, Visa, Samsung, Home Depot и LVMH к 2100 году достигнет неполных 4 триллионов долларов.

Кто и почему не попал в список? В двадцатку не попала стриминговая платформа Netflix. По мнению аналитиков, сейчас перспективная компания в будущем не сможет тягаться с участниками рейтинга из-за слишком высокой конкуренции в своей отрасли.

Также в списке нет Saudi Aramco, Alphabet, PayPal, Alibaba и Meta. Напомним, что последняя значительно потеряла в стоимости на пороге рыночной капитализации в 1 триллион долларов после публикации неутешительных результатов за 2021 год.

Apple, в свою очередь, достигла стоимости в 1 триллион долларов еще в 2018 году, а в 2021-м продемонстрировала один из лучших показателей подорожания, до целых 3 триллионов долларов. Также хорошей динамикой может похвастаться Tesla – ее рыночная капитализация в течение 2019 – 2021 годов выросла с 75 миллиардов до 1,1 триллиона долларов.