День финансов: новый Трудовой кодекс, временная защита украинцев в Польше, самые перспективные криптовалюты

Четверг, 8 января. Когда средняя зарплата в Украине достигнет $1000 и что делать украинцам в Польше после 4 марта.

Новый Трудовой кодекс и стратегия занятости населения

Кабинет Министров принял проект Трудового кодекса Украины, который должен стать основой реформы рынка труда. В настоящее время рынок труда в Украине регулируется Кодексом законов о труде в 1971 году. Новый Трудовой кодекс учитывает современную структуру экономики, разные форматы занятости, а также потребности работодателей и работников.

Кроме того, Кабмин одобрил Стратегию занятости населения Украины на период до 2030 года, а также операционный план мер по реализации Стратегии в 2026—2028 годах.

Ужесточение санкций против россии

Президент США Дональд Трамп согласился на реализацию двухпартийного законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, который предусматривает ужесточение санкций против россии, в том числе ограничение ее нефтяных доходов. Конгресс США может рассмотреть законопроект уже на следующей неделе.

Зарплаты в Украине

Национальный банк сообщил , что рост зарплат в 2025 году продолжался, однако темпы были ниже, чем годом ранее. По данным Госстата, средняя зарплата в ноябре 2025 года составила 27,2 тыс. грн., а по данным Work.ua, медианная предлагаемая зарплата в декабре выросла на 22% г/г — до 27,5 тыс. грн.

Экономист Олег Гетман считает , что средняя зарплата в Украине достигнет европейского размера в 1000 долларов не ранее чем через 3−4 года. По его словам, средняя зарплата в Украине будет расти постепенно, примерно нынешними темпами — на 15−20% в год.

Данные исследования Freelancehunt свидетельствуют о том, что более 60% фрилансеров зарабатывают больше благодаря ИИ. Это важный сигнал для бизнеса: AI перестал быть экспериментом и стал фактором, который меняет структуру затрат и конкуренции.

Инвестирование в криптовалюты остается одним из наиболее перспективных направлений для диверсификации портфеля и получения потенциально высокой доходности. В этом году наибольшие шансы на успех пользуются не спекулятивными токенами, а проектами с реальной прикладной ценностью, понятной экономической моделью и устойчивым спросом со стороны пользователей и бизнеса.

Временная защита украинцев в Польше

Польша официально установила конечную дату действия временной защиты для граждан Украины — 4 марта 2026 года. После этой даты статус PESEL UKR утратит силу, а правила пребывания украинцев в стране будут постепенно приведены в соответствие с общими нормами, применяемыми к иностранцам вне Европейского Союза. По ссылке рассказываем, как остаться в стране.

Кстати, в 2025 году количество украинских мигрантов за рубежом росло на фоне сложной ситуации с безопасностью в Украине. Так, в осенне-зимний период количество мигрантов выросло на 161 тыс. человек.

Доллар по 43 грн, евро по 50 грн.

НБУ повысил официальный курс доллара и евро до рекордных значений — 42,72 грн за доллар и 49,92 грн за евро. Кандидат экономических наук, заведующая кафедрой финансов, учета и аудита Хмельницкого кооперативного торгово-экономического института Юлия Никольчук пояснила, что рост курса доллара не является резким обвалом гривны.

💬 «Национальный банк Украины сознательно не фиксирует курс жестко, чтобы избежать быстрого исчерпания валютных резервов и сохранить макрофинансовую стабильность» , — отметила эксперт.

НБУ закупает оборудование для уничтожения монет

В интернете и отдельных медиа распространяется информация о том, что реализация инициативы по изменению названия разменной монеты «копейка» на «шаг» якобы потребует значительных дополнительных затрат. Как доказательство приводится утверждение о закупке Национальным банком оборудования для уничтожения копеек, которые якобы должны быть изъяты из обращения после изменения названия монет.

НБУ закупает оборудование для уничтожения монет

Оформление документов

В Украине начал действовать порядок одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта. Постановление правительства закрепило на постоянной основе возможность за один визит одновременно оформить ID-карту и загранпаспорт. Услуга доступна как для одного лица, так и для оформления документов для себя и загранпаспорта или паспортов ребенку или детям, достигшим или не достигшим 14-летнего возраста.

