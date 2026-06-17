День финансов: новый сервис для ветеранов, пополнение карт monobank, системно важные банки Сегодня 17:38

Среда, 17 июня. НБУ стремится адаптировать банковский сектор к стандартам ЕС до 2028 года, а в «Дії» заработал новый сервис для ветеранов.

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Новый сервис для ветеранов

Больше не нужно Правительство запускает новый сервис для ветеранов, ветеранок и их семей в Дії. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Теперь все можно оформить сразу в рамках одного электронного заявления.Больше не нужно лично ходить по разным учреждениям.

Системно важные банки в 2026 году

Национальный банк Украины по результатам ежегодного пересмотра показателей деятельности банков подтвердил статус системно важных для 16 финансовых учреждений.

Также НБУ стремится адаптировать банковский сектор к стандартам ЕС к 2028 году. В то же время, НБУ запускает банки финансовой инклюзии: утверждены правила работы.

Долгосрочные контракты на рынке электроэнергии для бизнеса

Украинские предприятия получат возможность заранее фиксировать цену электроэнергии на квартал, полгода или год. Кабинет Министров принял решение о запуске механизма долгосрочных контрактов на рынке электроэнергии.

Прибыли страховых компаний

Страховые компании Украины продолжают активно наращивать прибыльность. По данным квартальной финансовой отчетности на платформе крупных данных VKURSI, за первый квартал 2026 года 13 страховщиков из списка НБУ совокупно получили 1,06 млрд грн

Цены на аренду квартир на западе страны

В настоящее время спрос на аренду в западных регионах остается стабильно высоким из-за относительной безопасности. Львов остается лидером среди запросов на аренду на Западе Украины. Каковы цены в других, менее популярных городах? Сегодня разберем такие города: Черновцы, Ровно, Луцк.

📄 Кстати, коммунальные платежки — тема, которая стабильно держит украинцев в тонусе. По состоянию на начало 2026 года, общий долг населения за жилищно-коммунальные услуги превысил 100 млрд гривен.

В этом материале Finance.ua разбираемся: как проверить свои счета, кому государство разрешает законно не платить и что делать, если цифры в платежках стали неподъемными.

Пополнение карт monobank

С 1 июля 2026 года за пополнение карт monobank через терминалы EasyPay начнет взиматься комиссия. Об этом банк сообщил пользователям посредством уведомлений в приложении. В то же время пополнять карту без комиссии в дальнейшем можно через терминалы monobank, А-Банка и City-24.

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