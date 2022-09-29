День финансов: новый пакет санкций против рф, послабления для бизнеса, доставка в Польшу от Rozetka — Finance.ua

День финансов: новый пакет санкций против рф, послабления для бизнеса, доставка в Польшу от Rozetka
Четверг, 29 сентября. Какие изменения планируют в Кабмине для водителей, и что нужно знать о субсидиях в этом отопительном сезоне.
Восьмой пакет санкций против россии. Вчера Урсула фон дер Ляйен заявила о новом пакете санкций против россии. Она рассказала, что санкции будут касаться нефти, импорта и тех, кто помогает рф обходить санкции. Сегодня стало известно, что в пакет санкций войдут ограничительные меры в отношении чиновников, офицеров-пропагандистов, причастных к организации псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины и действиям, нарушающим ее территориальную целостность, а также граждан россии и других стран, помогающих россии обходить санкции ЕС.
Переводить валюту будет дешевле. Украина договорилась с международными платежными системами об уменьшении стоимости валютных переводов в страну из-за границы. Международные поставщики услуг подписали по инициативе Еврокомиссии заявление, в котором они обязались способствовать снижению стоимости переводов в Украину до 3%.
Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает, когда евро перестанет проседать и чего ждать от него украинцам в ближайший месяц. Также Алексей традиционно дает свой прогноз курса доллара и евро на период с 29 сентября по 5 октября.
Послабления для бизнеса. Комитет экономического развития одобрил в первом чтении законопроект о так называемой «дерегуляционной гильотине», который позволит не применять большинство лицензий и разрешений, которые сегодня вынужден получать бизнес. Планируется, что будут требоваться только разрешительные документы, которые определены законом и отнесены Кабмином к обязательным.
💻 Отметим, что оправившись от шока войны, многие украинские бизнесы решили менять CRM-систему на отечественную, поскольку большинство пользовались российскими системами amoCRM и Bitrix24. Finance.ua решил разобраться, чего можно ждать от рынка CRM в ближайшие годы. В новом материале делимся с вами мнениями ведущих экспертов мира CRM:
CRM-системы и бизнес: чего ждать от украинского рынка 🧐
Изменения для водителей. Кабинет Министров одобрил законопроект, которым предлагается существенно сократить срок действия водительских удостоверений. Документом предлагается ввести единое типовое водительское удостоверение, «соответствующее европейским требованиям».
Rozetka запустила доставку в Польшу. Онлайн-ритейлер Rozetka запустил возможность заказывать доставку товаров в Польшу. Заказы будут доставляться в почтовые отделения. Стоимость доставки — от 153 гривен, а стоимость заказа не должна превышать 150 евро. В тексте по ссылке подробнее рассказываем об условиях доставки и как сделать заказ.
Доходы украинцев. Война стала причиной ощутимых экономических потрясений в нашей стране. Как следствие, снизился уровень заработной платы и доходов. Аналитики кадрового портала grc.ua расспросили украинцев, как война повлияла на доходы и готовы ли специалисты снизить желаемую зарплату.
- Результаты исследования портала Dou.ua показывают, что почти половина ІТ-специалистов не планируют в этом году менять работу и 40% трудоустроенных респондентов в целом боятся увольнения.
Налоговый долг украинцев. Вместе с уменьшением зарплат — увеличивается размер налогового долга. Так, по данным ГНС, за март — август 2022 года прирост налогового долга перед сводным бюджетом составляет 23,3 млрд гривен.
Субсидия на отопительный сезон 2022–2023. Уже с октября 2022 года субсидии населению будет выплачивать Пенсионный фонд, а с декабря этого года он еще и будет заниматься их назначением. В подаче документов и оформлении субсидии на покрытие коммунальных платежей пока ничего не изменилось. А вот имеют ли право на субсидию ВПЛ и безработные — рассказываем здесь.
- По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, готовность топливно-энергетического комплекса, объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы, а также транспортной инфраструктуры Украины к прохождению осенне-зимнего периода 2022/23 года составляет 88%.
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