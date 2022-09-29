День финансов: новый пакет санкций против рф, послабления для бизнеса, доставка в Польшу от Rozetka — Finance.ua

День финансов: новый пакет санкций против рф, послабления для бизнеса, доставка в Польшу от Rozetka Сегодня 17:50

Четверг, 29 сентября. Какие изменения планируют в Кабмине для водителей, и что нужно знать о субсидиях в этом отопительном сезоне.

Восьмой пакет санкций против россии. Вчера Урсула фон дер Ляйен заявила о Вчера Урсула фон дер Ляйен заявила о новом пакете санкций против россии. Она рассказала, что санкции будут касаться нефти, импорта и тех, кто помогает рф обходить санкции. Сегодня стало известно, что в пакет санкций войдут ограничительные меры в отношении чиновников, офицеров-пропагандистов, причастных к организации псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины и действиям, нарушающим ее территориальную целостность, а также граждан россии и других стран, помогающих россии обходить санкции ЕС.

Переводить валюту будет дешевле. Украина договорилась с международными платежными системами об уменьшении стоимости Украина договорилась с международными платежными системами об уменьшении стоимости валютных переводов в страну из-за границы. Международные поставщики услуг подписали по инициативе Еврокомиссии заявление, в котором они обязались способствовать снижению стоимости переводов в Украину до 3%.

Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает, когда евро перестанет проседать и чего ждать от него украинцам в ближайший месяц. Также Алексей традиционно дает свой прогноз курса доллара и евро на период с 29 сентября по 5 октября.

Послабления для бизнеса. Комитет экономического развития одобрил в первом чтении законопроект о так называемой «дерегуляционной гильотине», который позволит не применять большинство лицензий и разрешений, которые сегодня вынужден получать бизнес. Планируется, что будут требоваться только разрешительные документы, которые определены законом и Комитет экономического развития одобрил в первом чтении законопроект о так называемой «дерегуляционной гильотине», который позволит не применять большинство лицензий и разрешений, которые сегодня вынужден получать бизнес. Планируется, что будут требоваться только разрешительные документы, которые определены законом и отнесены Кабмином к обязательным

💻 Отметим, что оправившись от шока войны, многие украинские бизнесы решили менять CRM-систему на отечественную, поскольку большинство пользовались российскими системами amoCRM и Bitrix24. Finance.ua решил разобраться, чего можно ждать от рынка CRM в ближайшие годы. В новом материале делимся с вами мнениями ведущих экспертов мира CRM:

Изменения для водителей. Кабинет Министров одобрил законопроект, которым предлагается существенно сократить срок действия водительских удостоверений. Кабинет Министров одобрил законопроект, которым предлагается существенно сократить срок действия водительских удостоверений. Документом предлагается ввести единое типовое водительское удостоверение, «соответствующее европейским требованиям».

Rozetka запустила доставку в Польшу. Онлайн-ритейлер Rozetka запустил возможность заказывать доставку товаров в Польшу. Заказы будут доставляться в почтовые отделения. Стоимость доставки — от 153 гривен, а стоимость заказа не должна превышать 150 евро. Онлайн-ритейлер Rozetka запустил возможность заказывать доставку товаров в Польшу. Заказы будут доставляться в почтовые отделения. Стоимость доставки — от 153 гривен, а стоимость заказа не должна превышать 150 евро. В тексте по ссылке подробнее рассказываем об условиях доставки и как сделать заказ.

Доходы украинцев. Война стала причиной ощутимых экономических потрясений в нашей стране. Как следствие, снизился уровень заработной платы и доходов. Аналитики кадрового портала grc.ua Война стала причиной ощутимых экономических потрясений в нашей стране. Как следствие, снизился уровень заработной платы и доходов. Аналитики кадрового портала grc.ua расспросили украинцев , как война повлияла на доходы и готовы ли специалисты снизить желаемую зарплату.

Результаты исследования портала Dou.ua показывают, что почти половина ІТ-специалистов не планируют в этом году менять работу и 40% трудоустроенных респондентов в целом боятся увольнения.

Налоговый долг украинцев. Вместе с уменьшением зарплат — увеличивается размер налогового долга. Так, по данным ГНС, за март — август 2022 года Вместе с уменьшением зарплат — увеличивается размер налогового долга. Так, по данным ГНС, за март — август 2022 года прирост налогового долга перед сводным бюджетом составляет 23,3 млрд гривен.

Субсидия на отопительный сезон 2022–2023. Уже с октября 2022 года субсидии населению будет выплачивать Пенсионный фонд, а с декабря этого года он еще и будет заниматься их назначением. В подаче документов и оформлении субсидии на покрытие коммунальных платежей пока ничего не изменилось. А вот имеют ли право на субсидию ВПЛ и безработные — Уже с октября 2022 года субсидии населению будет выплачивать Пенсионный фонд, а с декабря этого года он еще и будет заниматься их назначением. В подаче документов и оформлении субсидии на покрытие коммунальных платежей пока ничего не изменилось. А вот имеют ли право на субсидию ВПЛ и безработные — рассказываем здесь

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, готовность топливно-энергетического комплекса, объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы, а также транспортной инфраструктуры Украины к прохождению осенне-зимнего периода 2022/23 года составляет 88%.

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