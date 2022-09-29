Валютні перекази в Україну мають подешевшати — Finance.ua

Валютні перекази в Україну мають подешевшати Вчора 10:01 — Валюта

Валютні перекази в Україну мають подешевшати

Міжнародні надавачі послуг зобов’язалися сприяти зменшенню вартості переказу коштів в Україну. Їх спільна заява була підписана за ініціативи Європейської Комісії під час круглого столу 27 вересня у Брюсселі.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Мета документа

Розширити можливості для здійснення доступних та прозорих переказів коштів на підтримку українців та України.

Зокрема, йдеться про:

подальше сприяння наданню послуг з переказу коштів і зниженню комісій за них до цільового показника у 3%;

зниження загальних розмірів комісій за переказ коштів принаймні на час агресії росії проти України як у односторонньому, так і у двосторонньому порядку;

розкриття загальних розмірів комісій за переказ коштів, зокрема комісій, що застосовуються до обмінних курсів євро або гривні, встановлених ЄЦБ та Національним банком України;

спрямування зусиль на збереження доступності послуг з переказу коштів через мережу агентів та подальша їх цифровізація.

«Зниження вартості грошових переказів в Україну забезпечить значну економію коштів для відправників та стане ефективним внеском у розширення допомоги українському народу. Упевнений, що наші спільні напрацювання будуть корисними не тільки для українців, але й для усього світу», — сказав заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.

Як працює платіжна інфраструктура під час війни

Шабан розповів, що, попри війну, платіжна інфраструктура в Україні продовжує працювати стабільно.

Отримати перекази в Україні можна з використанням усіх доступних способів, які були у мирний час (через міжнародні системи переказу коштів, із картки на картку, через SWIFT за номером IBAN).

Він додав, що на початку війни більшість міжнародних систем переказу коштів повністю скасували плату за перекази в Україну. Значна їх частина навіть зараз, через сім місяців війни, пропонує своїм клієнтам безкоштовні перекази на рахунки в Україні та особливі умови для надсилання переказів із основних країн-донорів.

Скільки переказали за пів року

За попередніми оцінками Національного банку, за січень — липень 2022 року в Україну було переказано 7,6 млрд дол. США. Попри війну, це лише на 5,7% менше, ніж за аналогічний період минулого «довоєнного» року.

Йдеться про перекази коштів в Україну як через офіційні канали — банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, так і через неофіційні.

Війна в Україні спричинила зменшення переказів через офіційні канали приблизно на 12%. Водночас потік через неформальні канали збільшився майже на 3%.

З усіх коштів, переказаних в Україну з-за кордону за січень — липень 2022 року, через міжнародні системи переказу коштів надійшло приблизно чверть (24%).

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