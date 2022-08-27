Скільки заробітчан із Польщі переказують гроші в Україну — опитування (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки заробітчан із Польщі переказують гроші в Україну — опитування (інфографіка)

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У Польщі опитали працевлаштованих українців — 74,5% надсилають кошти своїм родичам в Україну, із них 35,4% респондентів надсилають на батьківщину більш ніж половину заробітку, а 39,1% — менше половини.
Про це пише аналітичний центр міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal, де і надали роботу респондентам.
В опитуванні взяли участь 1550 українців, що легально працюють від початку повномасштабної війни.
Не надсилають взагалі — усього 10,9%.
Однак 14,6% респондентів перевезли сім’ї до себе у Польщу, тому і зникла потреба у грошових переказах.
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Згідно статистики Нацбанку, за підсумками трьох кварталів 2021 року серед країн, з яких прямують кошти в Україну, найбільше надійшло з Польщі — це 4,3 млрд доларів. А за перші пів року в Україну перерахували майже $6,5 млрд, що на 6,2% менше, ніж за перші шість місяців 2021 року.
Скільки заробітчан із Польщі переказують гроші в Україну — опитування (інфографіка)
Середня зарплата на робітничих спеціальностях, які переважно займають українці становить 28 — 32 тис. грн на місяць (це 3500 — 4000- злотих).
Доходи українців впали більше ніж на третину через курс валюти. Водночас неможливість чоловікам перетинати кордон заради заробітку підштовхує жінок до рішення їхати працювати в європейські країни та підтримувати грошима свої сім’ї в Україні. Ми прогнозуємо зростання зарплат у Польщі восени, й ми переконані, що це неодмінно стане поштовхом для переказів ще більших коштів для підтримки своїх родичів та економіки України загалом,
говорить Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації міжнародного агентства працевлаштування Gremi Personal.

В агенції також додають, що не варто очікувати обвалу валютних переказів в Україну через неможливість чоловіків їздити на заробітки. Адже цього року у Європі вже працевлаштовано дуже багато жінок, тож вони значною мірою компенсують цю нестачу.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни статус тимчасового захисту у Польщі отримали 1 мільйон 234,7 тисячі українських біженців.
  • З них офіційно працевлаштувались тільки 372 тисячі українців — про це свідчать дані Міністерства сім’ї та соціальної політики Республіки Польща та УВКБ ООН.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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