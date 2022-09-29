У Кабміні оцінили готовність України до опалювального сезону — Finance.ua

У Кабміні оцінили готовність України до опалювального сезону Вчора 11:02 — Енергетика

Готовність паливно-енергетичного комплексу, об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери, а також транспортної інфраструктури України до проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року становить 88%.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

«Всі готуються до найважчого опалювального сезону. Вдячний областям за рівень підготовки, який на сьогодні складає вже понад 88%. Уряд зі свого боку продовжує працювати над забезпеченням енергоресурсів. Зараз маємо майже 14 млрд кубів газу і 2,2 млн тонн вугілля», — цитує Шмигаля прес-служба Кабміну.

Прем’єр-міністр підкреслив, що ключове завдання на найближчі тижні — вийти на 100% готовність до опалювального сезону.

Шмигаль також повідомив, що напередодні уряд виділив областям 562 млн грн субвенції на закупівлю дров, це дасть можливість придбати 400 тисяч кубічних метрів деревини для роздачі людям на прифронтових територіях.

«Все має бути швидко реалізовано, привезено і роздано людям до настання холодів», — зазначив він.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що на початок опалювального сезону заплановано накопичити 14,5-15 млрд кубів газу. Крім того, є домовленості щодо імпорту певного обсягу газу для створення резервного запасу.

У Міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів повідомили, що на цей опалювальний сезон планується реалізувати 5 млн кубічних метрів дров.

На сьогодні всі потреби в деревині, за інформацією Міністерства навколишнього середовища, повністю забезпечуються.

УНІАН За матеріалами:

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