Rozetka запустила доставку до Польщі — Finance.ua

Rozetka запустила доставку до Польщі Вчора 16:01 — Особисті фінанси

Rozetka запустила доставку до Польщі

Клієнти українського онлайн-ритейлера Rozetka можуть замовляти доставку товарів до Польщі.

Про це повідомляється на сайті Rozetka.

Як замовити:

оберіть потрібний товар з позначкою «Доставляємо в Польщу!»;

після переходу на сторінку оформлення замовлення заповніть ваші особисті дані, вкажіть номер та оберіть спосіб доставки «Доставка в Польщу»;

заповніть латинськими літерами всі необхідні поля у формі для доставки — ім’я отримувача замовлення, місто, вулиця, номер будинку та номер телефона польського мобільного оператора у форматі +48ХХХХХХХХХХ;

оплатіть замовлення карткою онлайн;

очікуйте прибуття вашого замовлення до найближчого поштового відділення від вказаної вами адреси. Адреса відділення та трекінг-номер для відслідковування замовлення надійде у SMS або у Viber-повідомленні на вказаний вами польський номер телефона.

Умови доставки

Наразі доставка доступна для певних категорій товарів, а вартість замовлення не повинна перевищувати 150 євро (через митні обмеження). Вартість доставки — від 153 гривень.

Замовлення привезуть у найближче до клієнта поштове відділення в обраному місті Польщі.

Деталі про доставку замовник отримає в SMS-повідомленні на свій телефонний номер.

Оплатити товари та доставку поки що можна лише банківською карткою онлайн.

Від початку російського вторгнення Польща тимчасово прихистила вже понад 5 мільйонів українських громадян. Багатьом із них зараз не вистачає сервісу зі зручним та зрозумілим інтерфейсом для купівлі товарів в інтернеті. До того ж асортимент товарів у польських крамницях відрізняється від того, що українці звикли купувати на батьківщині. Ідучи назустріч клієнтам, ми запускаємо доставку товарів із нашого сайту до Польщі. Наразі вона розповсюджується на харчові продукти, напої, засоби гігієни, одяг та інші товари широкого попиту. Надалі плануємо розширювати сервіси за кордоном. співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.