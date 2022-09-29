За березень-серпень податковий борг в Україні зріс на 23,3 мільярда гривень — Finance.ua

За березень-серпень податковий борг в Україні зріс на 23,3 мільярда гривень Вчора 17:04 — Казна та Політика

За березень-серпень податковий борг в Україні зріс на 23,3 мільярда гривень

За березень — серпень 2022 року приріст податкового боргу перед зведеним бюджетом становить 23,3 млрд гривень.

Про це Державна податкова служба повідомила у відповіді на запит Укрінформу.

«Щодо приросту податкового боргу зазначаємо, що, за даними інформаційно-комунікаційної системи ДПС, абсолютний приріст податкового боргу до зведеного бюджету з платежів, що контролюються органами ДПС, за березень — серпень 2022 року становить 23,3 млрд гривень», — зазначають у пресслужбі.

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У ДПС пояснюють, що основною причиною приросту податкового боргу є несплата платниками податків самостійно задекларованих грошових зобов’язань та узгоджених грошових зобов’язань, донарахованих органами ДПС за результатами контрольно-перевірочної роботи. Це може бути наслідком впливу комплексу факторів, у тому числі збройної агресії рф проти України.

Стосовно очікуваної тенденції зміни податкового боргу у податковій зазначають, що на період до припинення військових дій Податковим кодексом передбачені обмеження, які не дозволяють органам ДПС вживати заходів для погашення податкового боргу.

«Можна припустити, що воєнний стан та бойові дії на території України у поєднанні з обмеженими повноваженнями органів ДПС негативно позначаються на рівні сплати податків», — підкреслюють у ДПС.

Довідка Finance.ua:

за даними платформи Опендатабот, за час ведення активних бойових дій в Україні податковий борг зріс на 15%, або на 16,8 млрд грн. Наразі сума заборгованостей по податках перевищує 124 млрд грн;

раніше Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Дніпро пояснило, чи може боржник користуватися арештованими рахунками під час війни;

частину сплачених податків держава може громадянину повернути. Якщо орієнтуватися на законодавство, то процес повернення за наявності підстав не має бути складним.

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Укрінформ За матеріалами:

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