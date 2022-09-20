Чи може боржник користуватися арештованими рахунками під час війни — Finance.ua

Чи може боржник користуватися арештованими рахунками під час війни Вчора 20:01 — Особисті фінанси

Чи може боржник користуватися арештованими рахунками під час війни

Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Дніпро пояснило , чи може боржник користуватися арештованими рахунками під час війни.

Згідно Закону України «Про внесення зміни до розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження», дозволено юридичним особам в умовах воєнного стану здійснювати видаткові операції за рахунок арештованих державними чи приватними виконавцями коштів тільки у двох випадках:

для виплати заробітної плати в розмірі не більше п’яти мінімальних розмірів заробітної плати в місяць на одного працівника такої юридичної особи;

для сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

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У будь-яких інших випадках, у тому числі коли арешт накладений іншим державним органом, видаткові операції заборонені.

Що стосується фізичних осіб, їм надано можливість здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, без урахування такого арешту за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 100 тисяч гривень.

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