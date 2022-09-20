Чи може боржник користуватися арештованими рахунками під час війни — Finance.ua
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Чи може боржник користуватися арештованими рахунками під час війни

Особисті фінанси
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Чи може боржник користуватися арештованими рахунками під час війни
Чи може боржник користуватися арештованими рахунками під час війни
Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Дніпро пояснило, чи може боржник користуватися арештованими рахунками під час війни.
Згідно Закону України «Про внесення зміни до розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження», дозволено юридичним особам в умовах воєнного стану здійснювати видаткові операції за рахунок арештованих державними чи приватними виконавцями коштів тільки у двох випадках:
  • для виплати заробітної плати в розмірі не більше п’яти мінімальних розмірів заробітної плати в місяць на одного працівника такої юридичної особи;
  • для сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
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У будь-яких інших випадках, у тому числі коли арешт накладений іншим державним органом, видаткові операції заборонені.
Що стосується фізичних осіб, їм надано можливість здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, без урахування такого арешту за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 100 тисяч гривень.

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За матеріалами:
Finance.ua
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