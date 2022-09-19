Податковий борг зріс на 16,8 млрд грн з моменту вторгнення рф — Finance.ua
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Податковий борг зріс на 16,8 млрд грн з моменту вторгнення рф

Особисті фінанси
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Податковий борг зріс на 16,8 млрд грн з моменту вторгнення рф
Податковий борг зріс на 16,8 млрд грн з моменту вторгнення рф
За час ведення активних бойових дій в Україні податковий борг виріс на 15% — на 16,8 млрд гривень. Наразі сума заборгованостей по податках складає понад 124 млрд грн.
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані ДПС.
Для порівняння, за весь 2021 рік податковий борг виріс лише на 1,7 млрд грн. Однією з причин такого стрімкого зростання може бути закриття даних про борги від моменту вторгнення рф.
Наразі підприємці при виборі партнерів та контрагентів не можуть побачити, хто сплачує податки, а хто перестав це робити від початку бойових дій.
Податковий борг зріс на 16,8 млрд грн з моменту вторгнення рф
"Податкові борги не містять оборонної та стратегічно важливої інформації — тим більш, зважаючи на те, що загальну суму боргу продовжують публікувати. Натомість закриття даних Державною податковою службою не дає змоги свідомому бізнесу обирати контрагентів, які підтримують державу та сплачують податки.
Війна не закінчиться завтра, а ми маємо навчитися жити у нових реаліях та відкривати дані так, аби не послаблювати військовий фронт та допомагати економічному", — Олексій Іванкін, СЕО Опендатабот.
За матеріалами:
Finance.ua
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