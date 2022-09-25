Як повернути частину сплаченого податку на доходи: інструкція — Finance.ua

Як повернути частину сплаченого податку на доходи: інструкція Вчора 20:09 — Особисті фінанси

Як повернути частину сплаченого податку на доходи: інструкція

Частину сплачених податків держава може громадянину повернути. Якщо орієнтуватися на законодавство, то процес повернення за наявності підстав не має бути складним. Однак майже напевно в умовах війни податківці всіляко намагатимуться «відфутболити» заявника. Тому слід бути готовим до боротьби за свої права, пише The Page.

Відразу пояснимо, що повернення податків у цьому разі — це лише зменшення податкового зобов’язання зі сплати податку на доходи фізосіб (ПДФО чи подоходного податку). Отже, наприклад, ФОП не може розраховувати на цю податкову пільгу.

Відповідно до закону, з більшості доходів українці зобов’язані сплачувати ПДФО, часто за них це робить той, хто нараховує доходи. Тому податок, пропорційний сумі доходу, майже автоматично йде до бюджету.

Проте сукупні доходи фізособи протягом року можуть бути зменшені на суму певних витрат. Якщо повідомити про ці витрати податківцям, то фізособі повертається частина суми сплаченого ПДФО.

На які витрати може бути зменшено суму доходів фізособи

Віднімаються з суми річного доходу:

кошти, сплачені за навчання власне або члена сім’ї першого ступеня споріднення (батьків, чоловіка чи дружини, дітей, але якщо вони не отримують зарплату) в установах дошкільної (дитсадки), позашкільної (центри, студії, школи мистецтв, спортивні школи тощо), загальної середньої (початкові школи, гімназії, ліцеї), професійної та вищої освіти, зокрема приватних;

плата за договором оренди житла платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи, розмір якої не перевищує 30 мінімальних заробітних плат;

кошти, сплачені за лікування власне або члена сім’ї першого ступеня спорідненості, зокрема за придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю);

відсотки, сплачені за користування іпотечним кредитом на будівництво або купівлю житлового будинку (квартири, кімнати) як основного місця проживання;

благодійні внески тощо.

Докладніше про це йдеться в статті 165 Податкового кодексу.

Хто може отримати повернення податків

Щоб розраховувати на повернення частини сплачених податків, потрібно:

бути резидентом України;

мати номер облікової картки платника податку (або дозвіл використовувати для податкових цілей реквізити паспорта);

отримувати офіційну заробітну плату.

Товари чи послуги, вартість яких планується долучити до податкової знижки, мають бути придбані у вітчизняних підприємств.

Витрати мають бути підтверджені платіжними документами (квитанціями, чеками, договорами тощо).

Крім того, сума повернення не може перевищувати суму сплаченого людиною ПДФО.

Як отримати повернення податків

Податки повертаються за підсумком року, тобто у 2022-му можна отримати повернення за платежі, виконані у 2021 році.

Для цього потрібно до 31 грудня подати до податкового органу декларацію, в якій вказати розмір отриманих доходів, сплачений з них податок, розмір понесених видатків та розрахувати в такій декларації скоригований дохід, що підлягає оподаткуванню (доходи мінус витрати), а також розмір податку з такого скоригованого доходу.

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До декларації потрібно додати копії документів, що підтверджують понесені витрати.

Декларацію можна подати як у паперовому вигляді до податкової інспекції, так і через електронний кабінет платника податків. Щоб скористатися другим варіантом, треба мати електронний цифровий підпис (нині є багато сервісів для його отримання).

До електронної декларації додаються скан-копії необхідних документів (договори, квитанції, документи, що підтверджують ступінь спорідненості). Їх краще об’єднати в один pdf-файл.

Як розраховується сума до повернення податків

Повертають не суму витрат, а різницю між утриманим ПДФО та податком з урахуванням знижки. Наприклад:

Заробітна плата людини, яка отримує податкову знижку, за рік становила 300 000 грн. На навчання він витратив 30 000 грн. Утриманий із зарплати ПДФО 18% на рік становить 54 000 (18% від 300 000 грн).

Сума податку, що повертається через податкову знижку:

база оподаткування з урахуванням знижки (зарплата 300 000 грн — навчання 30 000 грн) = 270 000 грн;

ПДФО 18% від бази = 48 600 грн;

податок, що повертається = 54 000 грн — 48 600 грн = 5 400 грн.

Кошти повертаються на рахунок, який платник вказав у декларації. Термін, встановлений законодавством — 60 днів після подання декларації.

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