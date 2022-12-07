День финансов: новые правила регистрации авто, прибыль банков, индексация пенсий в следующем году — Finance.ua

День финансов: новые правила регистрации авто, прибыль банков, индексация пенсий в следующем году Сегодня 17:50

Среда, 7 декабря. Международные резервы Украины превзошли довоенный уровень, а Совет ЕС не смог принять пакет документов для предоставления Украине €18 млрд помощи.

Новые правила регистрации авто. С 14 декабря регистрация и перерегистрация автомобилей в Украине будут осуществляться по С 14 декабря регистрация и перерегистрация автомобилей в Украине будут осуществляться по новому алгоритму . Изменения касаются экспертного исследования транспортного средства. Процедура исследования авто будет теперь проходить отдельно от регистрации авто. Это позволит оформлять машины онлайн.

Прибыль банков. Платежеспособные банки Украины за январь-октябрь 2022 года получили 10,978 млрд гривен прибыли после налогообложения. Платежеспособные банки Украины за январь-октябрь 2022 года получили 10,978 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 17,763 млрд гривен. По данным Нацбанка, далее в рейтинге разместились банки иностранных банковских групп: Укрсиббанк — 2,617 млрд грн, Райффайзен Банк — 2,509 млрд грн, Ситибанк — 1,904 млрд грн.

Международные резервы. Международные резервы Украины на 1 декабря составили 27,95 миллиарда долларов и превысили уровень, который был в начале большой войны. На утро 24 февраля международные резервы составляли 27,4 млрд долл. В ноябре резервы выросли на 10,7% благодаря ритмичным поступлениям международной помощи на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Нацбанком и умеренным долговым выплатам страны в иностранной валюте.

18 миллиардов евро помощи от ЕС. Совет ЕС Совет ЕС не смог принять полный пакет из трех документов, необходимых для предоставления Украине макрофинансовой помощи «+» от ЕС в объеме 18 миллиардов евро в 2023 году. Он принял одну из трех частей законодательства, которая имеет целью предоставление структурного решения для финансовой поддержки Украины в 2023 году.

В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт, хоть и заблокировал макрофинансовую помощь ЕС для Украины, на самом деле не против финансовой поддержки. Венгрия готова оказывать Украине финансовую помощь, но на двусторонней основе.

Сенат Конгресса США согласовал рекордный оборонный бюджет на 847,3 млрд долларов, включая 800 млн долларов на военную помощь Украине.

Индексация пенсий в следующем году. По словам замминистра финансов Романа Ермоличева, в 2023 году в Украине произойдет По словам замминистра финансов Романа Ермоличева, в 2023 году в Украине произойдет плановая индексация пенсий . На эти цели в государственном бюджете добавили почти 40 млрд гривен. Если в 2022 году на социальную защиту и социальное обеспечение в государственном бюджете предусматривалось 400 миллиардов гривен, то на следующий — почти 447 миллиардов.

Расходы на ВСУ. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за время действия военного положения в стране на армию и оборонный сектор в целом правительство выделило 1 трлн 130 млрд грн. На Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за время действия военного положения в стране на армию и оборонный сектор в целом правительство выделило 1 трлн 130 млрд грн. На зарплаты защитников Украины было израсходовано 770 млрд грн. Это больше, чем за последние 10 лет.

Кстати, по данным Опендатабот, в топе высокооплачиваемых специалистов в ноябре были медиабайеры с гонораром в 70 000 грн, водители-международники — 41 250 грн, финансовые директора — 40 000 грн. В целом новых вакансий за месяц несколько уменьшилось — на 4%.

Регистрация нового бизнеса. По данным исследования YouControl Market, с 1 октября по 30 ноября включительно в Украине было зарегистрировано более 33 тыс. ФЛП и почти 5,5 тыс. юрлиц, 20 из которых перерегистрировали. По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год прирост новых компаний и ФЛП несколько снизился. Традиционно По данным исследования YouControl Market, с 1 октября по 30 ноября включительно в Украине было зарегистрировано более 33 тыс. ФЛП и почти 5,5 тыс. юрлиц, 20 из которых перерегистрировали. По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год прирост новых компаний и ФЛП несколько снизился. Традиционно самым популярным видом деятельности вновь созданные предприятия и ФЛП выбирали оптовую и розничную торговлю.

Состояние украинской энергосистемы. Последняя массированная атака россиян на энергетическую инфраструктуру Украины Последняя массированная атака россиян на энергетическую инфраструктуру Украины отбросила энергосистему на неделю назад, продолжаются аварийные отключения. В Yasno говорят, что компания продолжает активную работу с ОСМД и ЖЭК жилых домов, которые присоединены к критической инфраструктуре. Управляющие компании готовы при экстренных или стабилизационных отключениях самостоятельно выключать.

Добавим, что такие отключения часто приводят к перепаду напряжения, который может стать причиной перегорания электроустройств и полного выведения их из строя. Finance.ua подготовил материал с советами, как уберечь свои приборы от отключений электроэнергии и перепадов напряжения, а также какие устройства пригодятся:

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