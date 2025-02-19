День финансов: новая система Э-записи, новая услуга в «Дія», официальная средняя зарплата — Finance.ua

День финансов: новая система Э-записи, новая услуга в «Дія», официальная средняя зарплата Сегодня 17:30

В среду, 19 февраля, Finance.ua подробно рассмотрел программы «Домівка+», «Субсидия на аренду жилья», обновленную программу «єОселя» и другие льготные программы, направленные на поддержку молодежи, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей сельской местности. Об этом говорится в нашей новой статье:

В «Дія» запустили новую услугу. Как Как сообщили в пресс-службе «Дія», они запустили на портале «Дія» новую услугу для предпринимателей — декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства.

Список лекарств, на которые снизят цены на 30% с 1 марта. Украинские фармацевтические Украинские фармацевтические производители подписали декларацию о снижении и стабилизации цен на лекарственные средства. Подписанты, среди прочего, согласились снизить отпускные цены на 100 наиболее популярных украинских лекарств на 30% уже с 1 марта. Также предложены меры, позволяющие создать условия для дальнейшей стабилизации цен. Декларация открыта для подписания другими участниками рынка.

Результаты финансового мониторинга за год. 1,7 млн 1,7 млн ​​сообщений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, поступило в Государственный финансовый мониторинг. За год сообщений стало больше на 23%.

Новая система Э-записи. 18 февраля запустили первую очередь внедрения новой системы Э-запись сразу в 53 сервисных центрах Министерства внутренних дел. В первый день работы системы получения услуг сервисных центров МВД зарегистрировались 39 граждан. Наибольшее количество 18 февраля запустили первую очередь внедрения новой системы Э-запись сразу в 53 сервисных центрах Министерства внутренних дел. В первый день работы системы получения услуг сервисных центров МВД зарегистрировались 39 граждан. Наибольшее количество регистраций — для получения услуги по сдаче практического экзамена.

Как росла официальная средняя зарплата. Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за 2024 год, учитываемый для расчета пенсии. За последний год зарплаты выросли на 3178 гривен.

В Украине стартует первый аукцион по обмену ОВГЗ. Министерство финансов Украины сегодня Министерство финансов Украины сегодня проведет первый аукцион по обмену облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) через электронную торговую систему Bloomberg. Участникам рынка предлагается обменять краткосрочные ОВГЗ, погашаемые уже 26 февраля 2025 года, на новые облигации со сроком погашения почти два года — до 13 января 2027 года.

Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против россии. Послы Европейского Союза (ЕС) 19 Послы Европейского Союза (ЕС) 19 февраля 2025 года согласовали 16-й пакет санкций в ответ на полномасштабную агрессию россии против Украины.

Глава Европарламента оценила, удастся ли противостоять Китаю или россии. Европа будет готова самостоятельно Европа будет готова самостоятельно противостоять угрозам со стороны Китая или россии, если США решат уменьшить свой вклад в коллективную безопасность, уверена глава Европарламента Роберта Мецола.

Какие гарантии безопасности ЕС может дать Украине, ответ главы Европарламента.

Вопреки мнению Трампа: социологи зафиксировали рост рейтинга президента. Владимиру Зеленскому доверяют более половины украинцев. Вопреки мнению Дональда Трампа, за последние месяцы Владимиру Зеленскому доверяют более половины украинцев. Вопреки мнению Дональда Трампа, за последние месяцы рейтинг президента вырос. По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют Зеленскому, не доверяют — 37%. Баланс доверия-недоверия составляет +20%.

США приостановили прием заявлений на иммиграцию. Администрация президента США Дональда Трампа Администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, поданных гражданами из Латинской Америки и Украины, которым был разрешен въезд по программам времен экспрезидента Джо Байдена. Инициаторы ссылаются на мошенничество и соображения безопасности.

Кто из союзников оказал большую помощь Украине. США, Германия и Великобритания США, Германия и Великобритания выделили Украине самый большой объем военной, финансовой и гуманитарной помощи с начала полномасштабной войны.

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