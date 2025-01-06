День финансов: новая налоговая система после войны, девальвация гривны в 2024 году, госуслуги в «Дії» — Finance.ua

День финансов: новая налоговая система после войны, девальвация гривны в 2024 году, госуслуги в «Дії»
В понедельник, 6 января, об итогах 2024 года и планах на 2025 год.
Новая налоговая система после войны. После войны будет новая налоговая система, новая дерегуляция и новые реформы, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Лексу Фридману. Президент также напомнил о необходимости налоговой реформы, отметив важность того, чтобы бизнес возвращался.
Также Зеленский рассказал, что за все время войны США выделили Украине $177 млрд, однако наша страна не получила и половины этих средств.
Кстати, вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев заявил, что украинцев из-за границы не будут возвращать на родину с использованием принудительных мер, возвращение будет исключительно добровольным. Он добавил, что Украина также будет рада успеху украинцев за рубежом, если они находят там место для себя и своих семей.
Итоги на валютном рынке 2024. Как сообщил народный депутат Даниил Гетманцев, за 2024 год гривна девальвировала по официальному среднегодовому курсу на 8,9%, по курсу на конец года на 9,7%. По среднемесячному курсу наибольшие темпы девальвации гривны наблюдались в январе и июне.
Со своей стороны исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что в текущем году курс доллара в Украине может держаться на уровне 42 гривны за доллар и постепенно подняться до 47 гривен к концу года. По его словам, такой сценарий возможен, невзирая на то, что в Государственном бюджете предусмотрен курс 45 гривен за доллар.
Стоимость биткоина в 2024 году. В 2024 году стоимость биткоина более чем удвоилась, чему способствовало одобрение регулятором рынков США биржевых фондов, привязанных к его спотовой цене, а также оптимизм инвесторов после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, что уменьшило регуляторные барьеры.
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Топ-5 мемкоинов на старте 2025 года: потенциал и риски
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