День финансов: новая функция monobank, требования МВФ, наличные без комиссии для пенсионеров — Finance.ua

23 декабря вводится в обращение почтовая марка «Щедрик. Carol of the Bells», которая является заключительной в цикле марок, выпущенных АО «Укрпочта» в 2022 году. Купить почтовый выпуск «Щедрик. «Carol of the Bells» можно будет, начиная с 23 декабря, в городских отделениях Укрпочты, а также в официальном онлайн-магазине Укрпочты.