День финансов: новая функция monobank, требования МВФ, наличные без комиссии для пенсионеров — Finance.ua
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День финансов: новая функция monobank, требования МВФ, наличные без комиссии для пенсионеров

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В четверг, 22 декабря, стало известно, какие требования МВФ, которые обязалась выполнить Украина, и новая полезная функция от monobank:
Требования МВФ. Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) обязались обеспечить увеличение налоговых поступлений в госбюджет. Структурный маяк для мониторинговой программы будет выполнен до конца января 2023 года. В ближайшем будущем это будет включать представление следующих трех законопроектов в парламент.
«Энергетическая» помощь от ЕС. Европейский союз предоставит Украине помощь в сфере энергетики. Речь идет о 900 генераторах. Кроме того, она заявила, что Украина получит энергосберегающие лампочки.
  • Дания выделила новый пакет помощи Украине на сумму более 40 миллионов долларов.
Продление срока действия водительских прав украинцев. В Норвегии продлили срок действия водительских прав для украинских беженцев на три года, пока действует коллективная защита в стране.
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День финансов: новая функция monobank, требования МВФ, наличные без комиссии для пенсионеров
Наличные деньги без комиссии. Заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко отметил, что министерство во время войны постоянно работает над упрощением процедуры получения пенсий и других социальных выплат. Украинцы могут снять наличные со своих банковских счетов на кассах супермаркетов. Такая возможность распространяется и на пенсионные выплаты. Список магазинов, аптек где можно это сделать.
Новая функция monobank. В приложение monobank добавили карту работающих терминалов для безналичной оплаты в торговых точках, АЗС и кафе и т.д. С ее помощью можно проверить, где при отключении света есть возможность расплатиться картой.
Основные причины роста э ликвидности банков. Как рассказал Богдан Данилишин, член Совета НБУ, основным фактором увеличения банковской ликвидности выступали расходы с Единого казначейского счета правительства, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты банкам и увеличение наличности вне банков несколько уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе.
  • Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, изменится ли курс гривны в ближайшее время.
  • О рисках девальвации и переходе к плавающему курсу также рассказал глава Райффайзен Банка.
В новом видео Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы по комментариям под прошлыми видео: куда не стоит инвестировать во время войны и дал прогноз курса доллара и евро на период с 22 по 28 декабря:
Санкционная ловушка. На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину финансовые фирмы Казахстана скупают российский государственный долг у инвесторов, которые не могут выйти из рынка россии из-за санкций. Как сообщает Bloomberg, госдолг выкупается со значительным дисконтом. Многие иностранные инвесторы с рублевыми суверенными облигациями теперь остались с бумагами, по которым они не могут получить доступ к платежам за пределами россии.
Укрпочта анонсировала выход последней марки в этом году. 23 декабря вводится в обращение почтовая марка «Щедрик. Carol of the Bells», которая является заключительной в цикле марок, выпущенных АО «Укрпочта» в 2022 году. Купить почтовый выпуск «Щедрик. «Carol of the Bells» можно будет, начиная с 23 декабря, в городских отделениях Укрпочты, а также в официальном онлайн-магазине Укрпочты.
День финансов: новая функция monobank, требования МВФ, наличные без комиссии для пенсионеров
Впервые в истории: в Украине выставили на аукцион морской порт. Фонд государственного имущества Украины объявил аукцион по продаже имущественного комплекса порта «Усть-Дунайск» (Одесская обл.). Новый владелец сможет инвестировать средства и сделать из порта современный перегрузочный центр. Аукцион по приватизации единого имущественного комплекса порта намечен на 17 января 2023 года. Стартовая цена — 60 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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