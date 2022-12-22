День финансов: новая функция monobank, требования МВФ, наличные без комиссии для пенсионеров — Finance.ua

День финансов: новая функция monobank, требования МВФ, наличные без комиссии для пенсионеров Сегодня 17:50

В четверг, 22 декабря, стало известно, какие требования МВФ, которые обязалась выполнить Украина, и новая полезная функция от monobank:

Требования МВФ. Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) обязались обеспечить увеличение налоговых поступлений в госбюджет. Структурный маяк для мониторинговой программы будет выполнен до конца января 2023 года. В ближайшем будущем это будет включать представление Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) обязались обеспечить увеличение налоговых поступлений в госбюджет. Структурный маяк для мониторинговой программы будет выполнен до конца января 2023 года. В ближайшем будущем это будет включать представление следующих трех законопроектов в парламент.

«Энергетическая» помощь от ЕС. Европейский союз предоставит Украине Европейский союз предоставит Украине помощь в сфере энергетики. Речь идет о 900 генераторах. Кроме того, она заявила, что Украина получит энергосберегающие лампочки.

Дания выделила новый пакет помощи Украине на сумму более 40 миллионов долларов.

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Наличные деньги без комиссии. Заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко отметил, что министерство во время войны постоянно работает над упрощением процедуры получения пенсий и других социальных выплат. Украинцы могут снять наличные со своих банковских счетов на кассах супермаркетов. Такая возможность распространяется и на пенсионные выплаты. Заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко отметил, что министерство во время войны постоянно работает над упрощением процедуры получения пенсий и других социальных выплат. Украинцы могут снять наличные со своих банковских счетов на кассах супермаркетов. Такая возможность распространяется и на пенсионные выплаты. Список магазинов , аптек где можно это сделать.

Новая функция monobank. В приложение monobank В приложение monobank добавили карту работающих терминалов для безналичной оплаты в торговых точках, АЗС и кафе и т.д. С ее помощью можно проверить, где при отключении света есть возможность расплатиться картой.

Основные причины роста э ликвидности банков. Как рассказал Богдан Данилишин, член Совета НБУ, основным Как рассказал Богдан Данилишин, член Совета НБУ, основным фактором увеличения банковской ликвидности выступали расходы с Единого казначейского счета правительства, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты банкам и увеличение наличности вне банков несколько уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, изменится ли курс гривны в ближайшее время.

О рисках девальвации и переходе к плавающему курсу также рассказал глава Райффайзен Банка.

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Санкционная ловушка. На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину финансовые фирмы Казахстана скупают российский государственный долг у инвесторов, которые не могут выйти из рынка россии из-за санкций. Как сообщает Bloomberg, госдолг На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину финансовые фирмы Казахстана скупают российский государственный долг у инвесторов, которые не могут выйти из рынка россии из-за санкций. Как сообщает Bloomberg, госдолг выкупается со значительным дисконтом. Многие иностранные инвесторы с рублевыми суверенными облигациями теперь остались с бумагами, по которым они не могут получить доступ к платежам за пределами россии.

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