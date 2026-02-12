День финансов: «народное IPO», бюджетные подарки на 14 февраля, беспроцентные кредиты для ВПЛ Сегодня 17:45

Четверг, 12 февраля. Совсем скоро наступит День святого Валентина. Этот праздник ассоциируется с романтикой, теплом и вниманием. Однако в условиях войны, блєкаутов и холодной зимы мы все чаще переосмысливаем саму идею подарков. Обрадовать любимого человека можно и без заоблачных трат. О вариантах, которые сделают вашу вторую половинку еще счастливее, рассказываем в статье по ссылке:

👀 Прежде чем перейти к новостям, минутку вашего внимания.

Вы — часть нашего дружного и профессионального сообщества, для которого мы всегда стремимся предоставлять честную коммуникацию, актуальную и практическую информацию, заботу о ваших интересах и кошельке. Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится Вы — часть нашего дружного и профессионального сообщества, для которого мы всегда стремимся предоставлять честную коммуникацию, актуальную и практическую информацию, заботу о ваших интересах и кошельке. Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится по этой ссылке.

Убеждены, голос каждого из вас может сделать нас еще лучше. Благодарим за доверие! Впереди много интересного. 😎

Переход Украины на евро

В Национальном банке объяснили , что в настоящее время нецелесообразно вводить евро вместо гривны. Регулятор отмечает, что такой шаг не отвечает требованиям законодательства Украины и Европейского Союза, а также может создать дополнительные экономические риски и усложнить процесс евроинтеграции.

Глава НБУ Андрей Пышный также сообщил , что банковская сеть Power Banking, созданная для работы в условиях энергетических кризисов, охватывает более 50% всех банковских отделений в Украине и способна обеспечивать обслуживание клиентов во время многодневных отключений электроэнергии.

🗨️ «Банки имеют резервные каналы связи, генераторы, резервное питание и отработанные протоколы непрерывности. Сеть Power Banking — отдельный кластер системы, обеспечивающий достаточное количество отделений, способных работать автономно даже при длительных отключениях электроэнергии и других сложных условиях» , — отметил глава НБУ.

Пышный отметил , что банковская система остается операционно устойчивой, ликвидной и прибыльной. Инфляция после пика в прошлом году стала снижаться, что позволило начать цикл смягчения процентной политики.

Развитие рынка капитала на 2026−2027 годы

НКЦБФР планирует расширить перечень финансовых инструментов для формирования полноценного биржевого рынка. Среди ключевых направлений развития рынка капитала:

формирование ликвидности и стимулирование долгосрочных инвестиций;

запуск механизма «народного IPO» (продажа акций государственных компаний);

подготовка рынка муниципальных облигаций (запуск ожидается с 2027 года);

упрощение доступа малого и среднего бизнеса к рынкам капитала;

гармонизация законодательства с нормами ЕС

Кроме того, Украина открывает новые возможности для инвесторов. Так, правительство Украины приняло постановление, позволяющее быстрее и эффективнее запускать продажу активов, взимаемых в доход государства по решению суда.

Беспроцентные кредиты для переселенцев

Кабинет Министров запускает механизм беспроцентных займов для граждан, которые вынуждены переехать на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций. Механизм предусматривает одноразовый беспроцентный заем:

до 50 минимальных зарплат на семью (около 430 тыс. грн);

срок возврата — до 15 лет;

проценты банкам компенсирует правительство.

Средства можно потратить на имущество, предметы домашнего обихода и оборудование, необходимые для надлежащих бытовых условий в новом доме.

Добавим, что в Украине стартовал прием заявок по программе «СвітлоДім». В рамках этой программы ОСМД, управляющие и обслуживающие кооперативы могут получить средства для приобретения генераторов и другого оборудования для автономного электропитания. Как это сделать — рассказываем здесь ⤵️

ЕС вводит пошлины на все мелкие посылки

Совет Европейского Союза официально одобрил новые правила таможенного налогообложения товаров в мелких посылках, поступающих в ЕС. Беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 150 евро отменяется. Ожидается, что новая цифровая система заработает в 2028 году.

Польша планирует приобрести государственный банк в Украине

Польша рассматривает возможность покупки доли в одном из крупных государственных банков Украины. Речь идет о потенциальном участии в капитале Ощадбанка или Укрэксимбанка. В Варшаве рассчитывают, что участие в капитале украинского государственного банка позволит Польше получить стратегическую роль в финансировании проектов восстановления.

Кстати, Украина продолжает интеграцию в европейское финансовое пространство. Изменения будут касаться международных переводов, финансового мониторинга и учета банковских счетов. Что это значит для клиентов банков — рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

Оформление статуса безработного онлайн

В 2026 году в Украине будет запущена цифровая платформа «Обрий», через которую можно будет оформить статус безработного, получить выплаты и подать заявку на грант для переквалификации. Полноценное электронное трудоустройство должно стартовать в третьем квартале 2026 года. Для этого уже приняты правительственные решения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.