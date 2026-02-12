0 800 307 555
Кадровый голод и безопасность: как сейчас работает бизнес в Украине

Тем не менее, 33% компаний сообщили о росте доходов в 2025 году
Несмотря на войну и экономическую неопределенность большинство украинских компаний продолжают работать в полном объеме. В то же время ключевыми вызовами становятся кадровый дефицит, риски безопасности и колебания доходов.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования «Барометр рынка труда» от GRC.ua.

Как работают компании

В конце прошлого года 91% компаний заявили, что работают в полном объеме. Это на 5% больше, чем годом ранее, что указывает на постепенную стабилизацию.
В то же время, 8% бизнесов функционируют частично, но планируют полноценное восстановление. Еще 1% не работают, однако готовятся вернуться к деятельности.
Сложнее всего остаются условия для тяжелой и добывающей промышленности, энергетики, производства, консалтинга и аудита, страхования, некоммерческого сектора, а также сферы искусства и культуры. Именно эти отрасли больше всего зависят от ситуации безопасности, логистики и инвестиций.

Доходы: сдержанный рост и ощутимые потери

Финансовые результаты бизнеса смотрятся умеренно положительно.
  • 33% компаний сообщили о росте доходов — это больше, чем в 2024 году.
  • Еще 28% смогли удержать показатели на прежнем уровне, фиксируют в GRC.
  • В то же время, 28% компаний зафиксировали сокращение доходов, и для половины из них падение составляло 25−50%.
  • Полная потеря доходов по-прежнему остается единичным случаем.
Наибольшие потери понесли компании в сферах: FMCG, строительство и недвижимость, тяжелая промышленность, энергетика, консалтинг, маркетинг и реклама, розничная торговля, транспорт, логистика, финансовые сервисым и e-commerce.

Дефицит кадров стал системной проблемой

Кадровый голод окончательно закрепился как один из основных рисков. В 2025 году 65% работодателей сделали ставку на сохранение команд в полном составе, а более 60% пытались поддерживать конкурентный уровень зарплат.
Бизнес все больше осознает, что потеря ключевых специалистов обходится дороже других операционных трудностей. В 2026 году эта тенденция только усиливается: компании выбирают модель «удержать и развить», а не «сократить и заменить».

Поиск новых рынков и масштабирование

Почти половина компаний активно искали новых клиентов и рынки сбыта — это больше, чем в 2024 году. Часть бизнесов открывала новые направления, некоторые выходили на международные рынки и запускали офисы за границей.
Прямо о релокации заявляют всего 2% компаний, но около 5% планируют открытие офисов за пределами Украины. Речь идет не о массовом оттоке, а о диверсификации рисков и создании дополнительных точек сопротивления.

Безопасность как часть стратегии

В стратегиях на 2026 год все больше места занимает вопрос безопасности. Он влияет на форматы работы, расположение офисов, политику поддержки работников и корпоративную культуру. Бизнес исходит из того, что нестабильность — долгосрочный фактор, а значит, решения должны быть рассчитаны на годы.
В целом, как утверждают аналитики, украинский бизнес входит в 2026 с фокусом на осторожный рост, сохранение человеческого капитала и диверсификацию рисков. В среде, где предсказуемость остается ограниченной, именно устойчивость становится основным конкурентным преимуществом.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
