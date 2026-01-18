Сколько компаний обанкротились в 2025 году — исследование
В прошлом году 780 компаний в Украине начали процедуру судебного банкротства. Это составляет всего около 10% от общего количества прекращений бизнесов. В целом в прошлом году 8191 компания проходила процедуру, связанную с прекращением или сменой работы бизнеса.
Об этом говорится в исследовании «Опендатабот».
Кто банкротится чаще всего
По данным аналитиков, большинство компаний в Украине проходят через процедуру самостоятельного прекращения — это 60% случаев.
Чаще банкротятся общества с ограниченной ответственностью. В 2025 году на ООО пришлось 84% всех дел о неплатежеспособности.
Только в 48 случаях компании пытались восстановить платежеспособность через процедуру санации. Однако это менее 1% случаев.
Также владельцы все чаще пытались не довести ситуацию до банкротства, выбирая реструктуризацию еще до наступления неплатежеспособности: 8 дел в 6 компаниях открыто в 2025 году.
Сферы компаний-банкротов
Больше всего банкротств зафиксировано в оптовой торговле — 266 предприятий.
На втором месте — сельское хозяйство: 71 компания. Далее следуют операции с недвижимостью — 53 компании, строительство — 48 компаний и розничная торговля — 38 компаний.
В каких регионах больше всего банкротств
Киев лидирует по количеству процедур банкротства в бизнесе — 140 компаний (18%). Почти столько же дел открыто в Запорожской области — 138 компаний (17,7%).
Также в пятерке регионов:
- Киевская область — 86 компаний (11%);
- Днепропетровская область — 85 компаний (10,9%);
- Одесская область — 53 компании (6,8%).
Как свидетельствует исследование, в ТОП-10 компаний, против которых открыты процедуры банкротства, попали предприятия, которые еще недавно оперировали доходами от 3,4 до 7,7 млрд грн.
Самое большое дело касается «Дегс Холдинг», которая занималась торговлей газом с более чем 7,7 млрд. грн. дохода за 2024 год.
Далее следуют «Прайд Солюшнс Украина» с доходом 6,08 млрд грн и «Опт-Системс» — 5,46 млрд грн.
В Украине рядовой ФЛП работает 2,4 года
Ранее Finance.ua писал, что более 250 тысяч ФЛП закрылось в Украине за 11 месяцев 2025 года. В среднем, ФЛПы живут 2 года и 4 месяца. «Долгожителями» являются предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а наименее «живучими» оказались ФЛП-курьеры.
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько компаний обанкротились в 2025 году — исследование
Стриминговые платформы израсходуют $100 миллиардов на новый контент в 2026 году
Mercedes-Benz отстает от BMW в продаже электромобилей
В Киевской и Черниговской областях не будут ездить ряд поездов — причины
Фонд гарантирования объяснил, почему продал эстонцам банк за 120 тысяч евро
Одна из крупнейших энергетических компаний мира заявила о рекордных убытках