За какие нарушения ФЛП в 2026 году придется платить 150% стоимости товаров или услуг

В 2026 году при несоблюдении правил фискализации расчетных операций применяются финансовые санкции в полном объеме. Ведь для физических лиц-предпринимателей этап адаптации к использованию кассовых аппаратов официально завершился.

Если раньше законодательство разрешало предпринимателям платить только часть от суммы штрафа за отсутствие РРО или ПРРО, то с 2026 года штрафы возросли.

Размер финансовой ответственности за проведение операций без выдачи фискального чека составляет:

100% стоимости реализованных товаров, работ или услуг — за первое выявленное нарушение;

В то же время, Налоговая служба не рассматривает проверку как один целостный случай. Каждый факт невыдачи чека или проведения операции «мимо кассы» считается отдельным эпизодом.

Это означает, что если во время одного визита инспектора будут выявлены, например, пять случаев невыдачи чека, то только за первый из них ФЛП заплатит 100%, а за все остальные четыре — уже по 150%. Таким образом одна проверка может привести к начислению огромных сумм, которые могут поставить под угрозу существование бизнеса.

За что ФЛП оштрафуют гарантированно

Юрист Богдан Янкив говорит, что налоговики обращают внимание не только на наличие самого аппарата, но и правильность его эксплуатации.

Основания для наложения санкций в 2026 году:

Отсутствие РРО или ПРРО непосредственно на месте проведения расчетов.

Использование неисправного устройства или аппарата, не прошедшего процедуру регистрации.

Проведение расчета не на полную сумму покупки (частичная фискализация).

Отсутствие в чеке обязательных реквизитов, таких как название товара, номер чека или QR-код.

Невыдача бумажного чека, если клиент не дал согласие на получение электронного варианта.

Продажа подакцизных товаров без отображения соответствующей информации в системе.

Кроме штрафов по линии РРО, контролирующие органы имеют право применять дополнительные административные взыскания за нарушение кассовой дисциплины.

Ранее мы писали , что Кабинет Министров отказался отложить введение нормы, предусматривающей обязательное использование платежных терминалов для предпринимателей, использующих первую группу упрощенной системы налогообложения. Комментарий Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данила Гетманцева по ссылке.

Справка Finance.ua:

По данным Единого государственного реестра, более 250 тысяч ФЛП закрылось в Украине за 11 месяцев 2025 года. В среднем, ФЛПы живут 2 года и 4 месяца. «Долгожителями» являются предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а наименее «живучими» оказались ФЛП-курьеры.

Каждый восьмой ФЛП, закрывшийся в 2025 году, работал в Киеве: 32 469 предпринимателей. В пятерку регионов с наибольшим количеством закрытий также вошли: Днепропетровщина — 22 645 предпринимателей прекратили свою деятельность в прошлом году, Харьковщина — 20 481, Одесщина — 18 714, Львовщина — 16 521.

