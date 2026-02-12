В Швейцарии хотят ограничить лимит населения: что будет с украинцами Сегодня 18:00

В Швейцарии хотят ограничить лимит населения: что будет с украинцами

Референдум в Швейцарии о лимите населения может обернуться для украинцев отменой статуса «S» и запретом на въезд новых беженцев.

Об этом сообщает Swissinfo , пишет РБК-Украина.

Обеспокоенность вызвал план правой «Швейцарской народной партии» (SVP), требующей законодательно остановить прирост населения на отметке 10 миллионов человек к 2050 году.

Голосование состоится 14 июня, сообщило правительство Швейцарии.

К чему это приведет

Если предложение примут, это приведет к ограничению иммиграции, включая предоставление убежища и воссоединение семей, после достижения 10-миллионного предела населения. В то же время правительство и парламент выступают против инициативы, считая ее слишком жесткой и потенциально опасной для экономики.

За последние десятилетия население Швейцарии выросло почти на 70% - с 1960 года до 9,1 миллиона — преимущественно благодаря высокому спросу на рабочую силу и привлекательности страны для мигрантов.

Сторонники ограничения численности населения утверждают, что рост населения привел к перегрузке инфраструктуры и дефициту жилья.

Однако инициатива спорная, поскольку может повлиять на пакт о свободном передвижении Швейцарии с ЕС. Ограничение иммиграции способно усложнить доступ швейцарских компаний к квалифицированным кадрам за рубежом, а также поставить под угрозу другие соглашения, обеспечивающие доступ экспортеров страны к единому рынку ЕС.

Согласно опросу в декабре 2025 года, инициатива получила поддержку около 48% избирателей. Эксперты объясняют это сочетанием экономического разочарования и антииммигрантских настроений в стране.

Что планируют

Согласно документу, который должен принять, если численность населения превысит 9,5 миллиона, правительство обязано:

прекратить рассмотрение новых заявок на убежище;

существенно ограничить право на воссоединение семей;

отменить действие временных статусов защиты, к которым относится и украинский статус «S».

Касательно украинцев

Хотя референдум намечен на июнь, его результаты могут мгновенно изменить риторику Берна. Для более чем 65 тысяч украинцев это означает переход от политики интеграции к политике «стимулирования возвращения».

В инициативе четко прописано: если лимит будет достигнут, международные договоры о свободном передвижении и гуманитарных миссиях могут быть пересмотрены или расторгнуты.

Ранее писали, что швейцарский национальный банк получил в 2025 году прибыль в размере около 32,52 миллиарда долларов благодаря значительному росту цен на золото, поскольку инвесторы в прошлом году стремились к безопасным активам.

