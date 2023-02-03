День финансов: налоговая реформа, реальные зарплаты украинцев, бесплатный роуминг в странах Европы — Finance.ua
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День финансов: налоговая реформа, реальные зарплаты украинцев, бесплатный роуминг в странах Европы

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В пятницу, 3 февраля, мы разбирались, что будет с минимальной зарплатой и пенсией в 2023 году. Об этом читайте в нашей новой статье:

Минимальная зарплата и пенсия в 2023 году

Налоговая реформа в 2023 году. Работа над законопроектом о налоговой реформе в Украине подходит к концу. Реформа будет проведена уже в этом году. Проведение налоговой реформы устранит коррупцию в налоговой сфере и уравняет условия ведения бизнеса для всех участников рынка.
Депозитные предложения банков. Нацбанк продолжает активно бороться с инфляцией и девальвацией гривны. От этой политики регулятора должны выиграть и держатели депозитов. Ведь принимаемые НБУ меры заставят финансистов активнее привлекать деньги населения и бизнеса, а значит — и повышать ставки по ним.
Реальные зарплаты украинцев. Номинальные доходы населения в 2022 году поддерживались выплатами военным и социальными пособиями, но реальные существенно снизились. На прогнозном горизонте до 2025 года реальные зарплаты будут расти медленно из-за более низкой, чем довоенная, производительности.
Стоимость одного «квадрата» жилья. За год стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Киева выросла с 46 700 грн до 49 880 грн, в среднем на 3 180 грн. А по результатам января стоимость квадратного метра в новостройках в январе осталась почти неизменной. Также посмотрите, как изменились цены на аренду квартир во Львове и Киеве.
Бесплатный роуминг в Европе. Европейские и украинские операторы связи подписали новое совместное заявление-меморандум, которым декларируют продление на полгода договоренностей о доступном роуминге для украинцев, оказавшихся в результате войны в разных странах Европы. К соглашению присоединились 20 европейских операторов мобильной и фиксированной связи и семь украинских (Kyivstar, Vodafone, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom, 3Mob).
  • Также Евросоюз намерен перейти на цифровые шенгенские визы.
1 млн евро на радары для ПВО Украины. Литовской кампании сбора средств на радары ПВО для Украины удалось привлечь более 1 млн евро за специальный «счастливый час», который запустил один из благотворителей для поощрения людей, и закрыть минимальный план сбора. На счету кампании сбора свыше €3 млн из запланированных пяти, теперь на счетчике уже €5,3 млн.
Спонсоры войны: какие товары украинцам лучше не покупать. Такая информация об этом появилась на сайте проекта «Война и санкции» от Национального агентства по предотвращению коррупции. В связи с фактической поддержкой P&G военной агрессии россии против нашей страны украинцам советуют отказаться от покупки товаров перечисленных брендов, а также другой продукции Проктер энд Гэмбл.
По материалам:
Finance.ua
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