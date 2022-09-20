День финансов: налоги для украинцев в Польше, субсидии на новый отопительный сезон, условия бронирования военнообязанных — Finance.ua

День финансов: налоги для украинцев в Польше, субсидии на новый отопительный сезон, условия бронирования военнообязанных Сегодня 17:50

Во вторник, 20 сентября, расскажем о ставках на депозиты, помощи от ЕС и новом конверте от Укрпочты.

Налогообложение доходов украинцев в Польше. Минфин Польши заявил, что Минфин Польши заявил, что доходы беженцев от украинских работодателей должны облагаться налогом в Польше, если украинец находится в стране более 183 дней. В таком случае облагаются, в частности, доходы, полученные до достижения этого срока.

Отметим, что с 24 февраля польскую границу пересекли около 6 млн граждан Украины. Из более 1,3 млн беженцев из Украины, получивших номера PESEL, людей трудоспособного возраста насчитывается около 500 тысяч, из них около 400 тысяч уже нашли работу. Те, кто еще не успел этого сделать, могут воспользоваться специальными ресурсами.

Увеличение ставок на депозиты. В Национальном банке наблюдают тенденцию к повышению В Национальном банке наблюдают тенденцию к повышению ставок по депозитам , в частности, в некоторых банках они уже достигают 15-20%. В последнее время ускорился рост ставок и по долгосрочным гривневым депозитам. Как отметили в Нацбанке, после возобновления функционирования вторичного рынка усилился и отклик доходностей гривневых ОВГЗ.

В то же время, по данным исследования международного исследовательского холдинга 4Service, более половины украинских беженцев имеют счет в иностранном банке (53%), еще 12% планируют его открыть. Так, по результатам исследования, ПриватБанк потерял наибольшее количество клиентов: отток клиентов банка составляет 30%.

Также в Минреинтеграции подготовили инструкцию для жителей деоккупированных территорий относительно того, как снять наличные с карты, где пока не работают банковские отделения и банкоматы.

Субсидии в новом отопительном сезоне. Минсоцполитики Минсоцполитики приняло решение о том, что все субсидии, которые люди получали в прошлый отопительный период, то есть до апреля 2022 года, были автоматически без обращения людей продлены и рассчитаны на следующий период, то есть до апреля 2023 года.

Условия бронирования военнообязанных. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, расширяющий список учреждений и предприятий, работники которых Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, расширяющий список учреждений и предприятий, работники которых подлежат бронированию. Документом определяются условия, при которых военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, предприятиях, учреждениях и организациях, подлежат бронированию.

Совет ЕС утвердил 5 млрд евро транша для Украины. Совет ЕС официально утвердил предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере Совет ЕС официально утвердил предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро . Эти средства являются вторым траншем пакета на общую сумму 9 млрд евро, обещанного ЕС в мае. Средства выделяются для поддержания устойчивости украинской экономики и подготовки к отопительному сезону. Из них можно будет выплачивать зарплаты бюджетникам и обеспечивать социальные льготы.

Кстати, по данным Financial Times, Великобритания выделит в следующем году еще не менее £2,3 млрд ($2,6 млрд) помощи Украине из-за вторжения россии.

«Добро пожаловать в ад» от Укрпочты. Укрпочта сегодня, 20 сентября, выпустила Укрпочта сегодня, 20 сентября, выпустила маркированный художественный конверт «Добро пожаловать в ад», на котором изображен самый большой враг Украины — российский диктатор путин. Одновременно с выпуском конверта Укрпочта вводит в обращение новую почтовую марку с трезубцем и номиналом «U» для печати на конвертах и карточках, которая заменяет собой марку с контуром карты Украины и буквой «V», оскверненной врагом.

Фото: Укрпошта

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.