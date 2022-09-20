Українські біженці мають платити податки з українських доходів: змінена позиція Мінфіну Польщі — Finance.ua

Українські біженці мають платити податки з українських доходів: змінена позиція Мінфіну Польщі Вчора 10:02 — Особисті фінанси

Українські біженці мають платити податки з українських доходів: змінена позиція Мінфіну Польщі

Нещодавно Мінфін Польщі надав коментар польському ЗМІ money.pl щодо оподаткування доходів українців. У повідомленні йдеться, що «доходи українців від українських роботодавців мають оподатковуватись в Польщі, якщо українець перебуває в Польщі понад 183 дні». У такому разі оподатковуються, зокрема, доходи, що були отримані до досягнення 183 днів. Повний текст коментаря є в розпорядженні Офісу ефективного регулювання BRDO

Чому це важливо

Станом на серпень 2022 року понад 1 мільйон 320 тисяч українців отримали PESEL в Польщі (податковий номер, що свідчить про тимчасовий захист). Частина з них продовжує працювати на українських роботодавців та сплачувати податки в Україні.

Позиція Мінфіну Польщі

Кілька днів тому Мінфін Польщі вийшов із позицією, яка створює проблеми для українського бюджету та українців, які продовжують працювати віддалено з Польщі за українськими контрактами.

Міністерство фінансів Польщі на запит польського ЗМІ заявило: «Відповідно до статті 15 польсько-української угоди про уникнення подвійного оподаткування, якщо український податковий резидент виконує оплачувану роботу на території Польщі і його винагорода виплачується українським роботодавцем, який не має постійного представництва або постійної посади в Польщі, він зобов’язаний сплачувати податок в Польщі, якщо його перебування перевищує 183 дні в календарному році. У такій ситуації всі його доходи, пов’язані з виконанням роботи на території Польщі, підлягають оподаткуванню в Польщі, тобто також доходи, отримані до перевищення порогу 183 днів перебування на території Польщі».

Аналогічні висновки розміщені також на вебсайті podatki.gov.pl

Що казали у Польщі раніше

Нагадаємо, у липні 2022 року стало відомо, що українці, які працюють віддалено з Польщі, мають шанси продовжити платити податки лише в Україні. Саме з такою інформацією був оприлюднений лист Мінфіну Польщі, який BRDO отримав у відповідь на адвокаційну кампанію за збереження податків українців, розпочату у травні 2022 року.

У BRDO наводять цитати з листа, отриманого від польського Мінфіну:

1. «Що стосується українських резидентів у Польщі, то хочу запевнити Вас у дуже гнучкому та індивідуальному підході польських податкових органів. Загалом, як правило, ми не заперечуємо можливості збереження центру життєвих інтересів в Україні у воєнний час».

2. «Враховуючи особливі потреби українських платників податків, ми запровадили спеціальний режим для громадян України, який дозволяє їм, за їхнім бажанням, обрати оподаткування так, як якщо б вони були податковими резидентами Польщі. Цей спеціальний режим є добровільним і доступний лише в період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2022 року для громадян України, на яких поширюється дія Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави. Громадяни України можуть вільно обирати цей спеціальний режим для того, щоб оподатковуватися на більш вигідних умовах, ніж за загальними правилами».

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У BRDO наголосили, що це повідомлення не має статусу нормативного акта, але при цьому його дійсно інтерпретували як позитивний підхід.

Проте, як бачимо, Мінфін Польщі змінив свою позицію. Нова позиція, оприлюднена днями, більше не містить інформації про спеціальні правила щодо сплати податків українцями до 31 грудня 2022 року чи щодо можливості збереження центру життєвих інтересів українських біженців в Україні у воєнний час.

Що робити українцям, які працюють віддалено з Польщі

З огляду на оприлюднені позиції Мінфіну Польщі, немає простої відповіді. Експерти радять звернутись до податкових консультантів і детально проаналізувати кожен конкретний випадок.

А щоб зберегти податкові надходження України, необхідно довести до позитивного результату адвокацію щодо застосування положень Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування на користь України. Відповідну роботу зі збереження податкових надходжень українців, що виїхали після війни, раніше анонсували різні представники влади.

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