Польща запровадить нові правила для працівників та роботодавців: що зміниться — Finance.ua

Польща запровадить нові правила для працівників та роботодавців: що зміниться Вчора 16:10 — Особисті фінанси

Польща запровадить нові правила для працівників та роботодавців: що зміниться

У Польщі у 2023 році набудуть чинності зміни до Трудового кодексу, які впроваджують дві директиви ЄС — про прозорі та передбачувані умови праці, а також батьківська директива (або документ про work-life balance).

Що зміниться для працівників і роботодавців

Додаткова відпустка

У Трудовому кодексі з’явиться нова неоплачувана відпустка тривалістю 5 додаткових днів у календарному році. Вона призначена для забезпечення особистого догляду або підтримки особи, яка є родичем (син, дочка, мати, батько або чоловік або дружина) або члена спільного господарства, який потребує догляду або підтримки за тяжкими медичними показаннями. Відпустка надається за заявою працівника в паперовому або електронному вигляді, у строк не менше ніж за 1 день до початку використання цієї відпустки.

Вихідні через форс-мажорні обставини

У Трудовому кодексі Польщі також передбачать звільнення від роботи (вихідний) у зв’язку з форс-мажорними обставинами у сімейних справах, викликаних хворобою або нещасним випадком — у розмірі 2 днів або 16 годин у календарному році. Працівник зможе скористатися цим звільненням у разі необхідної, негайної присутності в іншому місці. На час звільнення через форс-мажорні обставини за робітником збережеться право на 50% від зарплати, розрахованої як оклад на час щорічної відпустки. Звільнення від роботи, що надається погодинно суміснику, визначається пропорційно робочому часу цього працівника. Неповна година відпустки з роботи округлюється до повної години

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Довша відпустка по догляду за дитиною

Згідно із запропонованими змінами, відпустка по догляду за дитиною має бути довшою на 9 тижнів. Якщо сьогодні це 32 тижні для народження однієї дитини і 34 тижні для багатоплідної вагітності, то після схвалення новацій — це буде 41 і 43 тижні відповідно.Кожному з батьків також буде гарантовано 9 тижнів відпустки, які не можна передати другому з батьків. Нові правила запроваджують 12-місячний термін для взяття відпустки по догляду за дитиною. В даний час батьки мають право взяти відпустку по догляду за дитиною протягом 24 місяців з дня народження дитини.Право на відпустку по догляду за дитиною має бути індивідуальним правом для кожного з батьків. Ця відпустка не буде залежати від використання матір’ю дитини декретної відпустки.

Збільшення допомоги по вагітності та пологах

Ще однією новацією є збільшення розміру допомоги по вагітності та пологах на весь період відпустки по догляду за дитиною. Допомога буде встановлена на рівні 70% бази для розрахунку допомоги по непрацездатності (podstawy wymiaru zasiłku). Наразі вона виплачується в розмірі 100 відсотків бази допомоги за перші 6 тижнів відпустки по догляду за дитиною та 60% бази за решту відпустки — таким чином сьогодні допомога по вагітності та пологах на період відпустки по догляду за дитиною становить в середньому 67,5% бази для розрахунку допомоги по непрацездатності.

Більш широкий захист працівниць

Згідно із запропонованими змінами, буде заборонено проводити підготовку щодо припинення трудових відносин з вагітними працівницями, працівницями, які подали заяву про надання частини відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки по догляду за дитиною або її частини, а також працівницями, які подали роботодавцю заяву про гнучкі умови праці з дня подання заяви.

Гнучка організація роботи для батьків дітей до 8 років

Проект змін до Трудового кодексу також передбачає впровадження гнучких робочих графіків для батьків дітей до 8 років. Роботодавець повинен буде письмово повідомити працівника про причини відмови надання дистанційної роботи або згоди на індивідуальний робочий час. Сьогодні ж такого обов’язку немає. Також роботодавці не зможуть надавати нічну роботу, відрядження або понаднормову роботу працівникам, які доглядають за дитиною до 8 років, без їх згоди. Сьогодні ж ці правила діють для працівників, які піклуються про дитину до 4 років.

Дистанційна робота — регламентована в КЗпП

Прийнятий урядом проект передбачає розробку нормативних актів, що стосуються віддаленої роботи, які через більш ніж 2 роки повинні бути врегульовані в Трудовому кодексі. Дистанційна робота має ґрунтуватися на угоді між роботодавцем і працівником. Роботодавець буде зобов’язаний покрити витрати працівника на інтернет або електроенергію.

Додаткові перерви на роботі

Одним з елементів нових положень є регламентація перерв. Передбачається, що працівники, які працюють не менше 6 годин, матимуть право на 15-хвилинну перерву, включену до робочого часу. Якщо час роботи перевищує 9 годин, працівник матиме право на ще одну, мінімум 15-хвилинну перерву. Якщо робочий час перевищує 16 годин, працівник може скористатися третьою такою ж перервою. Усі вони будуть зараховуватися до робочого часу.

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