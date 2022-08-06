Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих роботах (таблиця) — Finance.ua

Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих роботах (таблиця)
Заробітні плати в Україні та Польщі відрізняються приблизно вдвічі. Наприклад, якщо касиру в Україні в середньому пропонують зарплату 11 тис. грн, то у Польщі він може заробляти на такій самій роботі 20,8 тис. грн.
Як розповіла Ганна Джоболда, директор департаменту рекрутації міжнародного агентства працевлаштування Gremi Personal, така різниця у зарплатах підштовхує українок їхати до Польщі та переказувати гроші своїм сім’ям в Україну.
«Наразі особливо гостро відчувається різниця між заробітками у двох державах, у тому числі через те, що українські зарплати втратили 35.7% у валютному еквіваленті. Падіння реальних доходів у валюті більш ніж на третину підштовхує українок до рішення їхати до Польщі та підтримувати грошовими переказами свої сім’ї в Україні», — зазначає експерт.
Ось кілька прикладів, як відрізняються зарплати (у гривні):
- системний адміністратор — 17,5 тис. в Україні та 39,8 тис. у Польщі;
- економіст — 15 тис. в Україні та 34,8 тис. у Польщі;
- юрист — 15 тис. в Україні та 34,8 тис. у Польщі;
- логіст — 20 тис. в Україні та 30,3 тис. у Польщі;
- посудомийниця — 7,5 тис. в Україні та 20 тис. у Польщі;
- касир — 11 тис. в Україні та 20,8 тис. у Польщі;
- журналіст — 15 тис. в Україні та 28,2 тис. у Польщі.
Більш повну картину у різниці зарплат двох країн можна побачити у таблиці нижче.
Довідка Finance.ua:
- у Польщі працевлаштувалися 358 тисяч українських біженців. Найбільше робочих місць українцям дали у Мазовецькому воєводстві (79 тис. осіб);
- прикордонна служба Польщі іноді відмовляє українським біженцям у перетині кордону. Тут ми розповіли, з яких причин здебільшого не дають дозволу на в’їзд у країну і як бути у разі виникнення такої ситуації;
- уряд Польщі виплатить понад 28 мільйонів злотих українцям, які мають карту поляка. Як отримати фінансову підтримку — читайте тут.
Як біженцям знайти роботу за кордоном чи в Україні?
Поділитися новиною