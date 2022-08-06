Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих роботах (таблиця) — Finance.ua
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Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих роботах (таблиця)

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Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих роботах (таблиця)
Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих роботах (таблиця)
Заробітні плати в Україні та Польщі відрізняються приблизно вдвічі. Наприклад, якщо касиру в Україні в середньому пропонують зарплату 11 тис. грн, то у Польщі він може заробляти на такій самій роботі 20,8 тис. грн.
Як розповіла Ганна Джоболда, директор департаменту рекрутації міжнародного агентства працевлаштування Gremi Personal, така різниця у зарплатах підштовхує українок їхати до Польщі та переказувати гроші своїм сім’ям в Україну.
«Наразі особливо гостро відчувається різниця між заробітками у двох державах, у тому числі через те, що українські зарплати втратили 35.7% у валютному еквіваленті. Падіння реальних доходів у валюті більш ніж на третину підштовхує українок до рішення їхати до Польщі та підтримувати грошовими переказами свої сім’ї в Україні», — зазначає експерт.
Ось кілька прикладів, як відрізняються зарплати (у гривні):
  • системний адміністратор — 17,5 тис. в Україні та 39,8 тис. у Польщі;
  • економіст — 15 тис. в Україні та 34,8 тис. у Польщі;
  • юрист — 15 тис. в Україні та 34,8 тис. у Польщі;
  • логіст — 20 тис. в Україні та 30,3 тис. у Польщі;
  • посудомийниця — 7,5 тис. в Україні та 20 тис. у Польщі;
  • касир — 11 тис. в Україні та 20,8 тис. у Польщі;
  • журналіст — 15 тис. в Україні та 28,2 тис. у Польщі.
Більш повну картину у різниці зарплат двох країн можна побачити у таблиці нижче.
Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих роботах (таблиця)

Довідка Finance.ua:

  • у Польщі працевлаштувалися 358 тисяч українських біженців. Найбільше робочих місць українцям дали у Мазовецькому воєводстві (79 тис. осіб);
  • прикордонна служба Польщі іноді відмовляє українським біженцям у перетині кордону. Тут ми розповіли, з яких причин здебільшого не дають дозволу на в’їзд у країну і як бути у разі виникнення такої ситуації;
  • уряд Польщі виплатить понад 28 мільйонів злотих українцям, які мають карту поляка. Як отримати фінансову підтримку — читайте тут.

Як біженцям знайти роботу за кордоном чи в Україні?

За матеріалами:
РБК-Україна
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