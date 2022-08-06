Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих роботах (таблиця) — Finance.ua

Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих роботах (таблиця) Сьогодні 16:00 — Нерухомість

Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих роботах (таблиця)

Заробітні плати в Україні та Польщі відрізняються приблизно вдвічі. Наприклад, якщо касиру в Україні в середньому пропонують зарплату 11 тис. грн, то у Польщі він може заробляти на такій самій роботі 20,8 тис. грн.

Як розповіла Ганна Джоболда, директор департаменту рекрутації міжнародного агентства працевлаштування Gremi Personal, така різниця у зарплатах підштовхує українок їхати до Польщі та переказувати гроші своїм сім’ям в Україну.

«Наразі особливо гостро відчувається різниця між заробітками у двох державах, у тому числі через те, що українські зарплати втратили 35.7% у валютному еквіваленті. Падіння реальних доходів у валюті більш ніж на третину підштовхує українок до рішення їхати до Польщі та підтримувати грошовими переказами свої сім’ї в Україні», — зазначає експерт.

Ось кілька прикладів, як відрізняються зарплати (у гривні):

системний адміністратор — 17,5 тис. в Україні та 39,8 тис. у Польщі;

економіст — 15 тис. в Україні та 34,8 тис. у Польщі;

юрист — 15 тис. в Україні та 34,8 тис. у Польщі;

логіст — 20 тис. в Україні та 30,3 тис. у Польщі;

посудомийниця — 7,5 тис. в Україні та 20 тис. у Польщі;

касир — 11 тис. в Україні та 20,8 тис. у Польщі;

журналіст — 15 тис. в Україні та 28,2 тис. у Польщі.

Більш повну картину у різниці зарплат двох країн можна побачити у таблиці нижче.

Довідка Finance.ua:

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