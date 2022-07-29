Как украинцы с «картой поляка» могут получить финансовую поддержку в Польше — Finance.ua
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Как украинцы с «картой поляка» могут получить финансовую поддержку в Польше

Личные финансы
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Как украинцы с «картой поляка» могут получить финансовую поддержку в Польше
Как украинцы с «картой поляка» могут получить финансовую поддержку в Польше
Правительство Польши выплатит более 28 миллионов злотых украинцам, имеющим карту поляка.
Об этом пишет издание Rzeszów.tvp.pl.

Помощь переселенцам, имеющим польское происхождение

Многие украинцы с польским происхождением приехали в страну с начала российско-украинской войны. Учитывая это, правительство упростило процедуру получения «карты поляка» для переселенцев. С 29 июля подать на оформление документа можно будет в любом управлении одного из 16-ти воеводств страны.
Украинцы, которые уже получили карту поляка и приехали после 24 февраля, могут подать заявление для получения единовременной финансовой помощи:
  • 1 505 злотых (11 657 гривен) на каждого взрослого,
  • 753 злотых (5832 гривен) для несовершеннолетних детей.
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Также программа профинансирует для украинцев:
  • курсы польского языка,
  • повышение квалификации,
  • помощь психологов, судебных переводчиков, юристов, врачей,
  • консультационно-адаптационную поддержку.

Как подать заявку

Заявки на получение помощи можно подать в один из 13 консультационных пунктов:
  • Варшава: Aleje Jerozolimskie 30/14, контактный телефон +48 22 427 65 60, e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl, улица Jazdów 10A, контактный телефон +48 518 259 148, e-mail: a.zieniewicz .org.pl, улица Krakowskie Przedmieście 64, контактный телефон +48 539 537 550; e-mail: ukraina@swp.org.pl;
  • Ченстохова: Алея Jana Pawła II 126/130, контактный телефон +48608046929, e-mail: bacirp@interia.pl;
  • Люблин: улица Rynek 18, контактный телефон +48881676305, e-mail: drom2009@o2.pl,
  • Ломжи: улица Mikołaja Kopernika 9, контактный телефон +48507645900, e-mail: fundacja.lektor@gmail.com;
  • Катовице: улица Krasińskiego 8, контактный телефон +48501459655, e-mail: alicebk@wp.eu;
  • Краков: улица Rynek Główny 14, контактный телефон +48502514842, e-mail: kd@swp.krakow.pl;
  • Познань: улица Stary Rynek 51, контактный телефон +48508113512, e-mail: poznan@swp.org.pl;
  • Жешов: улица Rynek 19, контактный телефон +48502251935, e-mail: pkowalski@wspolnota-polska.rzeszow.pl;
  • Ольштын: улица Partyzantów 87, контактный телефон +48889426452, e-mail: e.pietrzak@swp.org.pl;
  • Торунь: улица Gagarina 34/36, контактный телефон +48723299500, e-mail: torun@swp.org.pl;
  • Вроцлав: улица Kuźnicza 11/13 p. 22, контактный телефон +48509696253, e-mail: violettaglowinska@interia.pl.
Заявки будут принимать до исчерпания лимита денег. Если у вас есть дополнительные вопросы, звоните: +48 22 427 65 60, +48 519 023 817, +48 518 254 853, +48 506 782 789. Также можно написать письмо по электронной почте ukrainapomoc@wid.org.pl.
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По материалам:
evacuation.city
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