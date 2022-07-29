Как украинцы с «картой поляка» могут получить финансовую поддержку в Польше — Finance.ua

Как украинцы с «картой поляка» могут получить финансовую поддержку в Польше Сегодня 09:05 — Личные финансы

Как украинцы с «картой поляка» могут получить финансовую поддержку в Польше

Правительство Польши выплатит более 28 миллионов злотых украинцам, имеющим карту поляка.

Об этом пишет издание Rzeszów.tvp.pl.

Помощь переселенцам, имеющим польское происхождение

Многие украинцы с польским происхождением приехали в страну с начала российско-украинской войны. Учитывая это, правительство упростило процедуру получения «карты поляка» для переселенцев. С 29 июля подать на оформление документа можно будет в любом управлении одного из 16-ти воеводств страны.

Украинцы, которые уже получили карту поляка и приехали после 24 февраля, могут подать заявление для получения единовременной финансовой помощи:

1 505 злотых (11 657 гривен) на каждого взрослого,

753 злотых (5832 гривен) для несовершеннолетних детей.

Читайте также Украинцы в Польше могут получить еще одно пособие: важное условие

Также программа профинансирует для украинцев:

курсы польского языка,

повышение квалификации,

помощь психологов, судебных переводчиков, юристов, врачей,

консультационно-адаптационную поддержку.

Как подать заявку

Заявки на получение помощи можно подать в один из 13 консультационных пунктов:

Варшава: Aleje Jerozolimskie 30/14, контактный телефон +48 22 427 65 60, e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl, улица Jazdów 10A, контактный телефон +48 518 259 148, e-mail: a.zieniewicz .org.pl, улица Krakowskie Przedmieście 64, контактный телефон +48 539 537 550; e-mail: ukraina@swp.org.pl;

e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl, улица Jazdów 10A, контактный телефон e-mail: a.zieniewicz .org.pl, улица Krakowskie Przedmieście 64, контактный телефон e-mail: ukraina@swp.org.pl; Ченстохова: Алея Jana Pawła II 126/130, контактный телефон +48608046929, e-mail: bacirp@interia.pl;

e-mail: bacirp@interia.pl; Люблин: улица Rynek 18, контактный телефон +48881676305, e-mail: drom2009@o2.pl,

e-mail: drom2009@o2.pl, Ломжи: улица Mikołaja Kopernika 9, контактный телефон +48507645900, e-mail: fundacja.lektor@gmail.com;

e-mail: fundacja.lektor@gmail.com; Катовице: улица Krasińskiego 8, контактный телефон +48501459655, e-mail: alicebk@wp.eu;

e-mail: alicebk@wp.eu; Краков: улица Rynek Główny 14, контактный телефон +48502514842, e-mail: kd@swp.krakow.pl;

e-mail: kd@swp.krakow.pl; Познань: улица Stary Rynek 51, контактный телефон +48508113512, e-mail: poznan@swp.org.pl;

e-mail: poznan@swp.org.pl; Жешов: улица Rynek 19, контактный телефон +48502251935, e-mail: pkowalski@wspolnota-polska.rzeszow.pl;

e-mail: pkowalski@wspolnota-polska.rzeszow.pl; Ольштын: улица Partyzantów 87, контактный телефон +48889426452, e-mail: e.pietrzak@swp.org.pl;

e-mail: e.pietrzak@swp.org.pl; Торунь: улица Gagarina 34/36, контактный телефон +48723299500, e-mail: torun@swp.org.pl;

e-mail: torun@swp.org.pl; Вроцлав: улица Kuźnicza 11/13 p. 22, контактный телефон +48509696253, e-mail: violettaglowinska@interia.pl.

Заявки будут принимать до исчерпания лимита денег. Если у вас есть дополнительные вопросы, звоните: +48 22 427 65 60, +48 519 023 817, +48 518 254 853, +48 506 782 789. Также можно написать письмо по электронной почте ukrainapomoc@wid.org.pl.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.