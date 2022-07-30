Украинцы в Польше могут получить еще одно пособие: важное условие — Finance.ua
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Украинцы в Польше могут получить еще одно пособие: важное условие

Личные финансы
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Украинцы, которые из-за войны выехали в польские города Перемышль, Кошалин, Старгард, Ольштын и Бартошице, могут получить денежную помощь от неправительственной организации «Польская гуманитарная акция» (Polska Akcja Humanitarna) в рамках программы TERA.
Об этом пишет social.com.ua.
Кто может претендовать на пособие?
Лица или семьи, выехавшие в Польшу после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года или после 9 февраля, опасаясь возможности вторжения, отвечают одному из критериев:
  • одинокие женщины;
  • разведенный мужчина или женщина;
  • лицо с инвалидностью;
  • один из членов семьи имеет инвалидность;
  • лицо пенсионного возраста;
  • семья состоит из одного из родителей и детей;
  • беременные и кормящие матери; — хронические заболевания; — студент;
  • несовершеннолетние, прибывшие в Польшу без сопровождения взрослых.
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Важным условием также является неполучение пособия от другой организации в течение трех последних месяцев.
Как получить пособие?
Следует зарегистрироваться по телефону: +48 510 162 826 (линия работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00). Рассмотрение заявки может занять до семи дней.
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После регистрации по телефону нужно будет лично подать документы всех членов семей по следующим адресам:
  • Перемишль: Narodnyj Dim, ul. Tadeusza Kościuszki 5 (Dom Ukraiński);
  • Старгард: ul. Marii Konopnickiej 16 (Świetlica Związku Ukraińców w Polsce);
  • Кошалин: ul. Józefa Piłsudskiego 6/1 (Świetlica Związku Ukraińców w Polsce);
  • Ольштын: ul. Tarasa Szewczenki 1 (Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych);
  • Бартошице: ul. ks. Józefa Poniatowskiego 4 (Cerkiew Św. Andrzeja Apostoła).
За более подробной информацией можно обращаться на бесплатную для абонентов польских операторов «горячую линию» по номеру: 800-105-555, или написать по электронной почте: feedback.pl@pah.org.pl.
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По материалам:
Finance.ua
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