Украинцы в Польше могут получить еще одно пособие: важное условие — Finance.ua

Украинцы в Польше могут получить еще одно пособие: важное условие Сегодня 08:03 — Личные финансы

Украинцы, которые из-за войны выехали в польские города Перемышль, Кошалин, Старгард, Ольштын и Бартошице, могут получить денежную помощь от неправительственной организации «Польская гуманитарная акция» (Polska Akcja Humanitarna) в рамках программы TERA.

Об этом пишет social.com.ua

Кто может претендовать на пособие?

Лица или семьи, выехавшие в Польшу после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года или после 9 февраля, опасаясь возможности вторжения, отвечают одному из критериев:

одинокие женщины;

разведенный мужчина или женщина;

лицо с инвалидностью;

один из членов семьи имеет инвалидность;

лицо пенсионного возраста;

семья состоит из одного из родителей и детей;

беременные и кормящие матери; — хронические заболевания; — студент;

несовершеннолетние, прибывшие в Польшу без сопровождения взрослых.

Важным условием также является неполучение пособия от другой организации в течение трех последних месяцев.

Как получить пособие?

Следует зарегистрироваться по телефону: +48 510 162 826 (линия работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00). Рассмотрение заявки может занять до семи дней.

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После регистрации по телефону нужно будет лично подать документы всех членов семей по следующим адресам:

Перемишль: Narodnyj Dim, ul. Tadeusza Kościuszki 5 (Dom Ukraiński);

Старгард: ul. Marii Konopnickiej 16 (Świetlica Związku Ukraińców w Polsce);

Кошалин: ul. Józefa Piłsudskiego 6/1 (Świetlica Związku Ukraińców w Polsce);

Ольштын: ul. Tarasa Szewczenki 1 (Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych);

Бартошице: ul. ks. Józefa Poniatowskiego 4 (Cerkiew Św. Andrzeja Apostoła).

За более подробной информацией можно обращаться на бесплатную для абонентов польских операторов «горячую линию» по номеру: 800-105-555, или написать по электронной почте: feedback.pl@pah.org.pl.

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