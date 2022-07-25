Польша вводит электронный документ для украинцев Diia.pl — Finance.ua
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Польша вводит электронный документ для украинцев Diia.pl

Личные финансы
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Польша вводит электронный документ для украинцев Diia.pl
Польша вводит электронный документ для украинцев Diia.pl
Польша вводит для украинцев Diia.pl — электронный документ, подтверждающий легальное пребывание на территории Польши граждан Украины, прибывших в Польшу, убегая от войны.
Что это даст? Документ позволяет украинцам путешествовать по Европейскому Союзу, а также пересекать внешние границы ЕС. Государства-члены и ассоциированные страны Шенгенской зоны уже проинформированы о соответствующем решении.
После официальной нотификации электронный документ Diia.pl, которым владеет гражданин Украины или другой иностранец (нахождение которого на территории Польши является законным, согласно Закону о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом), действует как вид на жительство, это документ, который используется вместе с действительным проездным документом, разрешающим пересечение внешней границы ЕС. Diia.pl также разрешает перемещение в пределах Шенгенской зоны в течение 90 дней каждого 180-дневного периода.

Что необходимо для получения документа?

  • Присвоенный номер PESEL.
  • Полученный логин и пароль к доверенному профилю.
  • Телефон с Android (6.0 или выше) или iOS (13.0 и выше).
  • Доступ в интернет.
Документ Diia.pl доступен через мобильное приложение mObywat. Подробная инструкция, как получить цифровой документ, по ссылке.
Забудьте об очередях на железнодорожных вокзалах и трате времени на длительные процедуры регистрации. Если нужен билет, воспользуйтесь сервисом Proizd.ua. Понятный интерфейс и минимум шагов, чтобы забронировать путешествие. Попробуйте и убедитесь.

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По материалам:
visitukraine.today
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