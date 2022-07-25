Польша вводит электронный документ для украинцев Diia.pl — Finance.ua

Польша вводит электронный документ для украинцев Diia.pl Сегодня 14:33 — Личные финансы

Польша вводит электронный документ для украинцев Diia.pl

Польша вводит для украинцев Diia.pl — электронный документ, подтверждающий легальное пребывание на территории Польши граждан Украины, прибывших в Польшу, убегая от войны.

Что это даст? Документ позволяет украинцам путешествовать по Европейскому Союзу, а также пересекать внешние границы ЕС. Государства-члены и ассоциированные страны Шенгенской зоны уже проинформированы о соответствующем решении.

После официальной нотификации электронный документ Diia.pl, которым владеет гражданин Украины или другой иностранец (нахождение которого на территории Польши является законным, согласно Закону о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом), действует как вид на жительство, это документ, который используется вместе с действительным проездным документом, разрешающим пересечение внешней границы ЕС. Diia.pl также разрешает перемещение в пределах Шенгенской зоны в течение 90 дней каждого 180-дневного периода.

Что необходимо для получения документа?

Присвоенный номер PESEL.

Полученный логин и пароль к доверенному профилю.

Телефон с Android (6.0 или выше) или iOS (13.0 и выше).

Доступ в интернет.

Документ Diia.pl доступен через мобильное приложение mObywat. Подробная инструкция, как получить цифровой документ, по ссылке

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