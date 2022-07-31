Відмовили в повторному в'їзді до Польщі: як діяти у разі проблем на кордоні — Finance.ua

Відмовили в повторному в'їзді до Польщі: як діяти у разі проблем на кордоні Вчора 13:39 — Особисті фінанси

Відмовили в повторному в'їзді до Польщі: як діяти у разі проблем на кордоні

Прикордонна служба Польщі інколи відмовляє українським біженцям у повторному перетині кордону. Розповідаємо , з яких причин здебільшого не дають дозволу на в’їзд до країни та як бути у разі виникнення такої ситуації.

За даними ООН, понад мільйон українців отримали в Польщі статус тимчасового захисту. Крім цього, з березня у сусідній країні діє закон про допомогу особам, які рятуються від війни. Цей закон і гарантує біженцям безперешкодне повторне повернення на територію Польщі.

Що говорить закон Польщі про повторне повернення

Польське законодавство передбачає, що громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого та отримали тимчасовий захист, а потім залишили Польщу на строк до 30 днів, можуть вільно повернутися до країни без втрати гарантованих законом прав, соціальних пільг тощо.

Чому виникають проблеми? Почастішали випадки, коли біженців з України, які вирішили свої справи вдома та знову повертаються до Польщі, завертають на польському кордоні. Виявилося, що прикордонники Польщі керуються іншим вимогами — положеннями Шенгенського кодексу про кордони. Відтак, відмовляють у в’їзді тим українцям, у яких закінчився 90-денний термін перебування на території шенгенської зони.

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Проте така інтерпретація несумісна із законом про допомогу вимушено переселеним особам через війну в Україні.

Як бути, якщо вам відмовили у повторному в’їзді до Польщі

Іноді достатньо просто підійти до іншого прикордонника та проблема може бути вирішена. Крім цього, депутатка від партії Polska 2050 Анна Гилл-Пятек закликала всіх, хто зіткнеться з труднощами проходження кордону, посилатися на коментар Міністерства внутрішніх справ або безпосередньо зв’язуватися з його офісом.

До слова, у МВС зазначили, що положення спеціального українського закону мають пріоритет над іншими документами, що регулюють перебування українців у Польщі.

"Українці, які прибули до Польщі після 24 лютого, мають право на легальне перебування в країні протягом 18 місяців і можуть залишити країну на строк менш як місяць і повернутися",— пояснили в міністерстві.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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