Скільки можна заробити на сезонній роботі в Польщі (інфографіка) — Finance.ua

Скільки можна заробити на сезонній роботі в Польщі (інфографіка) Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Скільки можна заробити на сезонній роботі в Польщі (інфографіка)

Місячна заробітна плата у найбільш прибуткових галузях становить понад 4,2 тис. злотих нетто. За даними Personnal Service, сезонна робота може бути дуже вигідною.

Наприклад, робота на музичних фестивалях є найбільш прибутковою професією серед проаналізованих сервісом — там заробіток варіюється від 20 до навіть 24 злотих на годину (показник нетто).

На аналогічну ставку можуть розраховувати няні, які доглядають дітей під час сімейного відпочинку. Зарплата няні на місці складає близько 20 злотих нетто на годину. У ситуації, коли батьки беруть няню з собою у відпустку, вони покривають витрати на її перебування та додатково оплачують кожну годину роботи.

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Припускаючи, що ставка становить 20 злотих нетто на годину, ви можете заробляти 3520 злотих на місяць (22 робочі дні, 8 годин на день). Однак при 24 злотих на годину сума збільшується до 4224 злотих нетто на місяць.

При цьому, як зазначають фахівці, молодим людям, які хочуть підзаробити в сезон відпусток, не складно знайти роботу — пропозицій про сезонні підробітки дуже багато. Кількість пропозицій постійно збільшується і часто вони не вимагають жодного досвіду.

«Роботодавці пропонують навчання для нових співробітників, хоча, звісно, є винятки, і на деяких посадах враховуються пройдені курси або сертифікати», — говорить Кшиштоф Інглот, експерт з ринку праці.

Наприклад, у списку найоплачуваніших підробітків, які вимагають відповідної підготовки та сертифікації — рятувальники біля басейну та інструктори. Вони отримують винагороду в розмірі 18-20 злотих нетто на годину. Аналогічну ставку отримуватиме і хостес.

Довідка Finance.ua:

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inpoland За матеріалами:

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