Недвижимость в Польше: когда арендодатель может увеличить арендную плату — Finance.ua

Недвижимость в Польше: когда арендодатель может увеличить арендную плату Сегодня 08:24 — Личные финансы

Недвижимость в Польше: когда арендодатель может увеличить арендную плату

В связи с нынешним ростом стоимости кредита и стоимости приобретения недвижимости многие арендодатели увеличивают арендную плату. Когда арендодатель может это сделать, а когда арендатор может отказаться принять прибавку, какие существуют особенности и права аренды квартиры или комнаты в Польше — рассказали на портале in-Poland.

Положения законов Польши защищают, в частности, против чрезмерного и/или необоснованного повышения арендной платы.

Увеличение арендной платы в связи с окончанием срочной аренды

При заключении договора аренды на определенный срок, который заканчивается, арендодатель может предложить арендатору практически любые условия продления договора. Если арендатор их не принимает, договор расторгается с истечением срока, на который он был заключен.

Арендодатель ищет новых арендаторов, а арендатор ищет новую квартиру.

Изменение арендной платы в течение срока действия срочного договора

В случае заключения договора на определенный срок возможность изменения арендной платы зависит от содержания договора.

Если стороны не предусмотрели в договоре возможность расторжения и отсутствуют особые обстоятельства, указанные в регламенте (например, просрочка уплаты арендной платы), договор аренды и размер арендной платы не могут быть расторгнуты. Это означает, что:

арендатор должен платить арендную плату до конца действия договора;

арендодатель не может изменить арендатора;



арендодатель не может прекратить размер арендной платы, указанный в договоре.



Если в договоре предусмотрена возможность изменений условий договора и повышения арендной платы, это увеличение все равно ограничивается положениями Закона о защите прав арендаторов. Даже если стороны в договоре указали сумму увеличения, если она превышает лимиты, арендатор сможет выступить против повышения. Условия прекращения аренды не могут быть хуже, чем в случае договора аренды на неопределенный срок, описанного ниже.

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Увеличение арендной платы, если стороны не заключили договор аренды в письменной форме

Когда договор аренды не заключен в письменной форме, договориться о том, на каких условиях договорились стороны, крайне сложно.

Согласно регламенту, когда договор заключен на срок более одного года, при отсутствии письменной формы такой договор считается договором аренды, заключенным на неопределенный срок. При отсутствии доказательств, электронных писем или текстовых сообщений арендодателю будет сложно доказать, что договор был заключен на определенный срок и что стороны договорились об условиях повышения арендной платы.

Специальные ограничения на прекращение аренды

Форма прекращения аренды. Договор аренды может быть прекращен только в письменной форме. Устное расторжение, электронная почта или текстовые сообщения не будут иметь никаких юридических последствий. Закон прямо предусматривает, что прекращение договора аренды должно быть в письменной форме, в противном случае это является недействительным.

Сроки уведомления об изменениях условий аренды. Срок уведомления об изменении размера арендной платы составляет 3 месяца. Стороны не могут договориться о более коротком сроке в договоре. Однако они могут его продлить. Период уведомления означает, что повышение арендной платы вступает в силу только через 3 месяца после информирования арендатора.

Сумма повышения арендной платы

Владелец может увеличить арендную плату, но не чаще, чем раз в 6 месяцев. Увеличение, при котором размер арендной платы или иных платежей за пользование помещением в год превышает 3% стоимости реконструкции помещения, не требует обоснования. Если же это превышает нормы, то, в течение 14 дней, арендодатель должен это оправдать.

По спорным вопросам нужно обращаться в суд. Обоснованием считается увеличение арендной платы, например, в связи с повышением цен на товары и услуги, которые устанавливает GUS, а также увеличение, которое обеспечит владельцу не только покрытие расходов, но и прибыль.

Документация точно определяет, что входит в расходы (например, налоги, техническое обслуживание, ремонт, страхование, обслуживание мест общего пользования, лифты).

В течение 2 месяцев с момента получения информации о повышении стоимости аренды арендатор может:

отказаться от повышения, что приведет к прекращению аренды;

оспорить увеличение в судебном порядке.



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