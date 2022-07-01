Трудоустройство в Польше: топ полезных ссылок для украинцев — Finance.ua

Трудоустройство в Польше: топ полезных ссылок для украинцев Сегодня 08:33 — Личные финансы

Трудоустройство в Польше: топ полезных ссылок для украинцев

В конце мая польский парламент решил создать информационно-коммуникационную систему для контактов между работодателями и украинцами, которые ищут работу в Польше. Пока мобильное приложение и сайт не запустили, предлагаем подборку полезных ресурсов и приложений для поиска работы в Польше.

Центральная база предложений труда

Это государственный ресурс, на котором размещено более 28 тысяч вакансий на работу, тысячи предложений по стажировке и практике. Кроме того, на сайте есть информация о ярмарках вакансий и тренингах. Важно, что портал имеет раздел для украинцев , где вакансии и описание размещены на украинском языке.

Также по вопросам трудоустройства можно обратиться на горячую линию бюро занятости, которую называют зеленой линией , по номеру телефона — 19524 с 8 утра до 18 вечера в рабочие дни.

Государственное мобильное приложение ePraca

ePraca — мобильное приложение для поиска работы в Польше, созданное польским правительством. В нем можно найти десятки тысяч вакансий, а также информацию об обучении, стажировке, консультациях по вопросам карьеры.

Приложение позволяет просматривать предложения о работе от: Повятовых бюро по трудоустройству (powiatowy urząd pracy). Воеводских управлений по трудоустройству (urząd wojewódzki pracy), Добровольного трудового корпуса (Ochotnicze Hufce Pracy — организация, ставящая себе цели по трудоустройству молодежи).

ePraca — это фактически более удобный вид доступа к Centralna Baza Ofert Pracy. Отличия функционала от Центральной базы предложений работы:

Всплывающие уведомления — информация о новых предложениях, тренингах, ярмарках и т.п.

Локализация через GPS — поиск, связанный с координатами местности, отображение на карте.

Телефонные функции — звонки, в т.ч. на мобильные номера или другим пользователям программы, отправка SMS, e-mail.

Календарь — сохранение дат встреч или запланированных мероприятий (ярмарок, тренингов и т.п.). Сохранение контактных данных.

Подсказки и пояснения механизмов поиска. Подписки на сохраненные критерии поиска предложений и мероприятий.

Публикация предложений о работе и мероприятиях в виде сообщений в учетных записях пользователей в социальных сетях.

GooglePlay. Загрузить ePraca можно в AppStore

Pracuj.pl

Pracuj.pl — один из крупнейших польских сайтов по поиску работы, включает в себя все отрасли и профессии. Портал имеет отдельную страницу для украинцев с украинским языком — нужно зайти на специально созданную закладку Praca|Робота . Под пометкой «zapraszamy pracowników z Ukrainy» здесь собраны предложения от работодателей, желающих устроить на работу украинцев.

GooglePlay. Портал имеет мобильное приложение в AppStore

Help ukrainians

help ukrainians — бесплатный портал, созданный компанией по поиску работы Jooble для трудоустройства украинских беженцев на территории ЕС. На этом сайте украинцы могут искать вакансии в Польше, Словакии, Венгрии, Чехии, Германии, Молдове и Румынии.

Кроме вакансий, на ресурсе размещен:

перечень необходимых для трудоустройства документов;

советы, как лучше составить резюме и безопасно трудоустроиться;

рекомендации агентств по поиску работы, юридические нюансы оформления работников.

Также у портала есть свой телеграм-канал — Help Ukrainians|Jooble

UA Talents

UA Talents — сайт поиска работы для украинских переселенцев. Платформа помогает найти работу, в частности, дистанционную как за рубежом, так и в Украине.

Его создали предприниматели из Украины Иван Кичатый и Никита Оверчик. По словам предпринимателей, инициативу поддержала компания Meta (Facebook), а также компании StepStone, Axel Springer, Zalando, Bolt, Flink, Gorillas, SumUp, Ada Health, а также ряд венчурных фондов: Atlantic Labs, FoodLabs, Capnamic, Earlybird, Project A , Revent. Уже сейчас на портале доступно более 5 тыс. вакансий. Поиск можно отфильтровать по городу, стране, профессии и компании.

Кроме того, на ресурсе размещают истории украинцев, которые удачно нашли работу за границей. Также UA Talents публикует предложения по курсам, обучению, стажировкам и другим полезным инициативам.

Happy Monday

happymonday.ua — портал, где украинцы могут найти дистанционную работу или вакансии за пределами страны. Рабочих специальностей на сайте нет, но есть много вакансий в IT, медиа, финансах, fintech, НГО и здравоохранении.

У ресурса есть и свой бот поиска вакансий в Telegram Агент Happy Monday — @happymonday_chatbot. На портале можно ознакомиться с разнообразными гайдами и исследованиями. Важно, что ресурс предлагает и советы по поиску работы для ветеранов.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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