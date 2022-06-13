Работа в Польше для украинцев: что предлагают, сколько платят и где искать — Finance.ua

Война, которую развязала против Украины россия, отразилась не только на рынке труда нашего государства, но и внесла коррективы в сферу трудоустройства Польши, которая традиционно всегда была самой популярной среди украинских заробитчан, а теперь стала еще и убежищем для миллионов наших граждан, которым теперь также нужно найти работу.
Как война в Украине изменила польский рынок труда
Война заставила миллионы украинцев уехать в Польшу, среди которых подавляющее большинство — это женщины с детьми. Это привело к тому, что польские работодатели испытывают острый недостаток мужской рабочей силы.
Если посмотреть на вакансии на разных порталах по поиску работы, около 70-80% предложений именно для мужчин. Преимущественно ищут специалистов. Так, работодатели жалуются на нехватку, например, водителей автобуса, операторов машин с ЧПУ и операторов погрузчика. Такая ситуация на рынке труда вынуждает работодателей конкурировать и предлагать более привлекательную оплату труда.
Новый вызов — это трудоустроить такое большое количество женщин, которым польские работодатели все чаще стали предлагать овладевать «мужскими профессиями». К примеру, приглашают женщин бесплатно пройти курсы оператора погрузчика. Работодатели также советуют кандидатам не зацикливаться только на своей профессии, а смотреть шире, потому что есть немало смежных специальностей, где можно себя найти, или освоить новую профессию за относительно короткий промежуток времени.
Как сообщает польское агентство по трудоустройству Tvojarabota.pl, многие заведения труда сегодня готовы рассматривать кандидатов с минимальным опытом работы или без и научить их с нуля. Так, в перспективе можно освоить такие профессии, как:
маляр порошковой и мокрой покраски;
слесарь;
оператор гальванической линии;
электрик;
водитель-экспедитор;
оператор машин с ЧПУ;
рабочий на производство автомобильных оконных стекол и другие.
На рынке труда отслеживается достаточно стабильный спрос на таких специалистов, поэтому высокооплачиваемая работа для них есть всегда.
Более того, понимая ситуацию с нехваткой мужской рабочей силы и, наоборот, большим количеством женщин, которым нужна работа, правительство Польши пытается поддержать и работодателей — разрабатывает программу финансовой поддержки предприятий в создании новых рабочих мест, мониторинг спроса на рабочую силу в разных отраслях, а также создание общенациональной базы компетенций украинских беженцев в Польше.
Какие вакансии сейчас самые популярные в Польше, и какие сейчас зарплаты
Поскольку значительное количество беженцев из Украины — это женщины с детьми, им предлагают работу упаковщицами, рабочими на производство, уборщицами или собирательницами ягод.
Иная ситуация сложилась на рынке труда с работой для мужчин. Польским работодателям не хватает водителей, строителей, сварщиков, слесарей, электриков, то есть специалистов.
Как сообщает польская компания по трудоустройству, в рейтинге наиболее популярных и оплачиваемых вакансий:
операторы машин с ЧПУ, с зарплатой в пределах 47 тысяч гривен (7 тыс. злотых);
водители автобуса на городских, междугородных и туристических маршрутах со средней зарплатой в 41 тысячу гривен (6 тыс. злотых);
операторы погрузчика, с вознаграждением в пределах 30-32 тысяч гривен (4,5 тыс. злотых).
Кстати, последние могут пройти обучающий курс и получить сертификат на вождение погрузчика — UDT. Часто такие курсы организуют сами работодатели, и сейчас они доступны для женщин.
Что же касается так называемых «женских» профессий, то здесь наиболее популярными сферами являются:
пищевая промышленность (например, упаковщицы могут зарабатывать от 26 до 37 тысяч гривен (3,5 — 5 тыс. злотых));
ресторанно-гостиничный бизнес (повара получают в пределах 30-32 тысяч гривен (4,5 тыс. злотых));
логистика и склады (от 24 до 36 тысяч гривен (3,3 — 4,8 тыс. злотых));
сезонные работы по сбору ягод (в пределах 24-26 тысяч гривен (3,3 — 3,5 тыс. злотых)).
Где и как искать работу
Сегодня существует множество агентств и сайтов, которые обещают помочь с работой в Польше. Немало есть и мошенников, и предлагающих неофициальное трудоустройство, что может обернуться негативными последствиями. Поэтому лучше искать работу на проверенных ресурсах. Большинство из них на польском языке, но есть и украиноязычные.
Следует отметить, что по разным оценкам в Польшу от войны убежали около 2 миллионов украинцев. По информации Министерства семьи и социальной политики Польши, около 1,1 миллиона украинских беженцев получили номер PESEL. Почти половина прибывших — дети и подростки: несовершеннолетние составляют 47% лиц, обращающихся за PESEL. 48% — взрослые женщины, и только менее 5% — взрослые мужчины. Трудоустроились в Польше уже более 160 тысяч — то есть более трети взрослых. 117 тысяч из них — женщины.
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