Работа в Польше для украинцев: что предлагают, сколько платят и где искать — Finance.ua

Работа в Польше для украинцев: что предлагают, сколько платят и где искать

Сегодня 20:04 — Личные финансы

Война, которую развязала против Украины россия, отразилась не только на рынке труда нашего государства, но и внесла коррективы в сферу трудоустройства Польши, которая традиционно всегда была самой популярной среди украинских заробитчан, а теперь стала еще и убежищем для миллионов наших граждан, которым теперь также нужно найти работу.

Как война в Украине изменила польский рынок труда

Война заставила миллионы украинцев уехать в Польшу, среди которых подавляющее большинство — это женщины с детьми. Это привело к тому, что польские работодатели испытывают острый недостаток мужской рабочей силы.

Если посмотреть на вакансии на разных порталах по поиску работы, около 70-80% предложений именно для мужчин. Преимущественно ищут специалистов. Так, работодатели жалуются на нехватку, например, водителей автобуса, операторов машин с ЧПУ и операторов погрузчика. Такая ситуация на рынке труда вынуждает работодателей конкурировать и предлагать более привлекательную оплату труда.

Новый вызов — это трудоустроить такое большое количество женщин, которым польские работодатели все чаще стали предлагать овладевать «мужскими профессиями». К примеру, приглашают женщин бесплатно пройти курсы оператора погрузчика. Работодатели также советуют кандидатам не зацикливаться только на своей профессии, а смотреть шире, потому что есть немало смежных специальностей, где можно себя найти, или освоить новую профессию за относительно короткий промежуток времени.

с минимальным опытом работы или без и научить их с нуля. Так, в перспективе можно освоить такие профессии, как: Как сообщает польское агентство по трудоустройству Tvojarabota.pl , многие заведения труда сегодня готовы рассматривать кандидатови научить их с нуля. Так, в перспективе можно освоить такие профессии, как:

маляр порошковой и мокрой покраски;

слесарь;

оператор гальванической линии;

электрик;

водитель-экспедитор;

оператор машин с ЧПУ;

рабочий на производство автомобильных оконных стекол и другие.

На рынке труда отслеживается достаточно стабильный спрос на таких специалистов, поэтому высокооплачиваемая работа для них есть всегда.

Более того, понимая ситуацию с нехваткой мужской рабочей силы и, наоборот, большим количеством женщин, которым нужна работа, правительство Польши пытается поддержать и работодателей — разрабатывает программу финансовой поддержки предприятий в создании новых рабочих мест, мониторинг спроса на рабочую силу в разных отраслях, а также создание общенациональной базы компетенций украинских беженцев в Польше.

Какие вакансии сейчас самые популярные в Польше, и какие сейчас зарплаты

Поскольку значительное количество беженцев из Украины — это женщины с детьми, им предлагают работу упаковщицами, рабочими на производство, уборщицами или собирательницами ягод.

Иная ситуация сложилась на рынке труда с работой для мужчин. Польским работодателям не хватает водителей, строителей, сварщиков, слесарей, электриков, то есть специалистов.

Как сообщает польская компания по трудоустройству, в рейтинге наиболее популярных и оплачиваемых вакансий:

операторы машин с ЧПУ, с зарплатой в пределах 47 тысяч гривен (7 тыс. злотых);

водители автобуса на городских, междугородных и туристических маршрутах со средней зарплатой в 41 тысячу гривен (6 тыс. злотых);

операторы погрузчика, с вознаграждением в пределах 30-32 тысяч гривен (4,5 тыс. злотых).

Кстати, последние могут пройти обучающий курс и получить сертификат на вождение погрузчика — UDT. Часто такие курсы организуют сами работодатели, и сейчас они доступны для женщин.

Что же касается так называемых «женских» профессий, то здесь наиболее популярными сферами являются:

пищевая промышленность (например, упаковщицы могут зарабатывать от 26 до 37 тысяч гривен (3,5 — 5 тыс. злотых));

ресторанно-гостиничный бизнес (повара получают в пределах 30-32 тысяч гривен (4,5 тыс. злотых));

логистика и склады (от 24 до 36 тысяч гривен (3,3 — 4,8 тыс. злотых));

сезонные работы по сбору ягод (в пределах 24-26 тысяч гривен (3,3 — 3,5 тыс. злотых)).

Где и как искать работу

Сегодня существует множество агентств и сайтов, которые обещают помочь с работой в Польше. Немало есть и мошенников, и предлагающих неофициальное трудоустройство, что может обернуться негативными последствиями. Поэтому лучше искать работу на проверенных ресурсах. Большинство из них на польском языке, но есть и украиноязычные.

Следует отметить, что по разным оценкам в Польшу от войны убежали около 2 миллионов украинцев. По информации Министерства семьи и социальной политики Польши, около 1,1 миллиона украинских беженцев получили номер PESEL. Почти половина прибывших — дети и подростки: несовершеннолетние составляют 47% лиц, обращающихся за PESEL. 48% — взрослые женщины, и только менее 5% — взрослые мужчины. Трудоустроились в Польше уже более 160 тысяч — то есть более трети взрослых. 117 тысяч из них — женщины.

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