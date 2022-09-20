«Ласкаво просимо до пекла»: Укрпошта випустила новий конверт — Finance.ua

«Ласкаво просимо до пекла»: Укрпошта випустила новий конверт
Укрпошта 20 вересня випустила маркований художній конверт «Ласкаво просимо до пекла», на якому зображений найбільший ворог України — російський диктатор путін.
Про це повідомляється на сайті Укрпошти.
«Сподіваємося, цей конверт, як і свого часу марка „Русскій воєнний корабль, іді...“, буде пророчим, і дуже скоро ми почуємо гарні новини. Тож чим більше людей, купуючи конверт, повторить його назву і спрямує побажання в адресу найбільшого ворога України, тим більше шансів, що колективне бажання матеріалізується. Звичайно, за допомогою наших військових, дипломатів та союзників України в усьому світі», — прокоментували в Укрпошті.
Одночасно з випуском конверту Укрпошта вводить в обіг нову поштову марку із тризубом і номіналом «U» для друку на конвертах і картках, яка заміняє собою марку із контуром карти України і літерою «V», спаплюженою ворогом.
Тираж конверту — 1 млн примірників.
Вартість одного конверту — 15 грн.
Конверти доступні для замовлення онлайн — в поштовому маркеті Укрпошти, а також в усіх відділеннях поштового зв’язку.
Довідка Finance.ua:
- про вихід нового конверта гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомляв минулого тижня;
- також 1 вересня Укрпошта розпочала продаж марки «Пес Патрон»;
- крім того, Укрпошта планує випускати марки в NFT-форматі, першою стане марка «русскій воєнний корабль, іді...»
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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