«Ласкаво просимо до пекла»: Укрпошта випустила новий конверт — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Ласкаво просимо до пекла»: Укрпошта випустила новий конверт

Особисті фінанси
321
«Ласкаво просимо до пекла»: Укрпошта випустила новий конверт
«Ласкаво просимо до пекла»: Укрпошта випустила новий конверт, Фото: Укрпошта
Укрпошта 20 вересня випустила маркований художній конверт «Ласкаво просимо до пекла», на якому зображений найбільший ворог України — російський диктатор путін.
Про це повідомляється на сайті Укрпошти.
«Сподіваємося, цей конверт, як і свого часу марка „Русскій воєнний корабль, іді...“, буде пророчим, і дуже скоро ми почуємо гарні новини. Тож чим більше людей, купуючи конверт, повторить його назву і спрямує побажання в адресу найбільшого ворога України, тим більше шансів, що колективне бажання матеріалізується. Звичайно, за допомогою наших військових, дипломатів та союзників України в усьому світі», — прокоментували в Укрпошті.
Одночасно з випуском конверту Укрпошта вводить в обіг нову поштову марку із тризубом і номіналом «U» для друку на конвертах і картках, яка заміняє собою марку із контуром карти України і літерою «V», спаплюженою ворогом.
Тираж конверту — 1 млн примірників.
Вартість одного конверту — 15 грн.
Конверти доступні для замовлення онлайн — в поштовому маркеті Укрпошти, а також в усіх відділеннях поштового зв’язку.

Довідка Finance.ua:

  • про вихід нового конверта гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомляв минулого тижня;
  • також 1 вересня Укрпошта розпочала продаж марки «Пес Патрон»;
  • крім того, Укрпошта планує випускати марки в NFT-форматі, першою стане марка «русскій воєнний корабль, іді...»

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.