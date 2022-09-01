Укрпошта розпочала продаж марки «Пес Патрон» — Finance.ua

Укрпошта розпочала продаж марки «Пес Патрон» Вчора 15:20 — Особисті фінанси

Укрпошта розпочала продаж марки «Пес Патрон»

У четвер, 1 вересня, Укрпошта розпочала продаж марки «Пес Патрон».

Про це компанія повідомляє у Facebook.

«Стартував продаж поштового випуску „Пес Патрон“, присвяченого чотирилапому улюбленцю всієї країни», — сказано в повідомленні.

Kasta, Онлайн таку продукцію можна придбати в магазині Укрпошти , на сайтах Розетка Prom . На Розетці сувенірну продукцію із зображенням пса Патрона продають за посиланням

Фото: Укрпошта

При купівлі марки діятимуть обмеження. Так, в одному замовленні не може бути більш як 5 маркових аркушів, 5 художніх конвертів та 5 листівок.

Також є можливість придбати продукцію на міжнародних майданчиках Amazon та eBay . Покупцеві можна замовити не більш як два набори зі спецпогашенням відразу.

Один аркуш містить 8 марок, які змальовують будні Патрона на службі у лавах Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Укрінформ За матеріалами:

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