Укрпошта розпочала продаж марки «Пес Патрон» — Finance.ua
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Укрпошта розпочала продаж марки «Пес Патрон»

Особисті фінанси
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Укрпошта розпочала продаж марки «Пес Патрон»
Укрпошта розпочала продаж марки «Пес Патрон»
У четвер, 1 вересня, Укрпошта розпочала продаж марки «Пес Патрон».
Про це компанія повідомляє у Facebook.
«Стартував продаж поштового випуску „Пес Патрон“, присвяченого чотирилапому улюбленцю всієї країни», — сказано в повідомленні.
Онлайн таку продукцію можна придбати в магазині Укрпошти, на сайтах Розетка, Kasta, Prom. На Розетці сувенірну продукцію із зображенням пса Патрона продають за посиланням.
Фото: Укрпошта
Фото: Укрпошта
При купівлі марки діятимуть обмеження. Так, в одному замовленні не може бути більш як 5 маркових аркушів, 5 художніх конвертів та 5 листівок.
Також є можливість придбати продукцію на міжнародних майданчиках Amazon та eBay. Покупцеві можна замовити не більш як два набори зі спецпогашенням відразу.
Один аркуш містить 8 марок, які змальовують будні Патрона на службі у лавах Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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