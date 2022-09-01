Укрпошта розпочала продаж марки «Пес Патрон» — Finance.ua

Укрпошта розпочала продаж марки «Пес Патрон»
У четвер, 1 вересня, Укрпошта розпочала продаж марки «Пес Патрон».
Про це компанія повідомляє у Facebook.
«Стартував продаж поштового випуску „Пес Патрон“, присвяченого чотирилапому улюбленцю всієї країни», — сказано в повідомленні.
Онлайн таку продукцію можна придбати в магазині Укрпошти, на сайтах Розетка, Kasta, Prom. На Розетці сувенірну продукцію із зображенням пса Патрона продають за посиланням.
При купівлі марки діятимуть обмеження. Так, в одному замовленні не може бути більш як 5 маркових аркушів, 5 художніх конвертів та 5 листівок.
Також є можливість придбати продукцію на міжнародних майданчиках Amazon та eBay. Покупцеві можна замовити не більш як два набори зі спецпогашенням відразу.
Один аркуш містить 8 марок, які змальовують будні Патрона на службі у лавах Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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