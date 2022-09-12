Укрпошта заявила про випуск нового конверта «Ласкаво просимо до пекла» (фото) — Finance.ua

Укрпошта заявила про випуск нового конверта «Ласкаво просимо до пекла» (фото) Вчора 11:24

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив про вихід нового конверта найближчим часом.

Про це йдеться в його повідомленні на фейсбуці.

«Цього місяця ми планували змінити військову тему на культурну, щоб трішки вас розвантажити. Але, завдяки нашим ЗСУ, відбуваються такі події, що ми не можемо не задокументувати їх так, як це вміє Укрпошта. Ми додали до колекції символічний маркований конверт «Ласкаво просимо до пекла».

Це перший маркований конверт військового часу, за дизайн якого проголосувало понад 200 000 українців.

Нагадаємо, з 1 серпня «Укрпошта» працює лише на території, підконтрольній Україні.

Довідка Finance.ua:

Укрпошта запустила власний магазин на міжнародній платформі eBay. Там продаватимуть марки, мерч та інші товари з символікою поштового оператора, а $5 від продажів перераховуватимуть до благодійного фонду «Укрпошти» та KSE Foundation;

Укрпошта відкрила магазин на Amazon. «Укрпошта відкриває свій магазин на Amazon і стає першою поштовою компанією у світі, яка це зробила», — написав Смілянський. Він додав, що Укрпошта й надалі докладатиме зусиль для того, щоб надати українцям доступ до Amazon.



Укрпошта 28 червня випустила в обіг марку «Українська мрія». Вона буде присвячена літаку АН-225 «Мрія», який був знищений росіянами.

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