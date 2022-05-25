Офіційно на eBay: «Укрпошта» відкрила магазин на міжнародному майданчику — Finance.ua

Офіційно на eBay: «Укрпошта» відкрила магазин на міжнародному майданчику

Вчора 15:43 — Фондовий ринок

Офіційно на eBay: «Укрпошта» відкрила магазин на міжнародному майданчику

«Укрпошта» запустила власний магазин на міжнародній платформі eBay. Там продаватимуть марки, мерч та інші товари з символікою поштового оператора, а $5 від продажів перераховуватимуть до благодійного фонду «Укрпошти» та KSE Foundation.

Про це розповів у своєму Telegram-каналі Ігор Смілянський.

«Укрпошта» стала першим поштовим оператором, який відкрив власний магазин на eBay. Так українська пошта хоче продавати міжнародній аудиторії свої марки, футболки та інші товари зі власною символікою.

Наразі там можна придбати нову марку «Русский корабль...всьо!», листівку та конверт із аналогічним зображенням.

Що з цінами?

Ціни на міжнародному майданчику будуть дещо вищими за українські. Так, набір із блоку марок F, листівки та конверта коштуватиме $49.95. Ця ціна вже включає вартість міжнародної доставки. Крім того, $5 від кожного продажу перераховуватимуть до благодійного фонду «Укрпошти» та KSE Foundation.

«Перші пару днів майданчик буде працювати в пілотному режимі, так що можуть бути невеликі „баги“, які будуть швидко виправлятися», — додав Смілянський.

Нагадаємо, 24 травня стартував продаж марки «Русский корабль...всьо!» одразу на чотирьох інтернет-майданчиках: сайті «Укрпошта», Rozetka, Prom та Kasta. Щоправда, всі вони часто видавали помилки під час купівлі марки через високий наплив охочих.

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