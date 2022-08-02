З 1 серпня «Укрпошта» працює лише на території, підконтрольній Україні — Finance.ua

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З 1 серпня «Укрпошта» працює лише на території, підконтрольній Україні

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З 1 серпня «Укрпошта» працює лише на території, підконтрольній Україні
З 1 серпня «Укрпошта» працює лише на території, підконтрольній Україні
Державне підприємство поштового зв’язку Укрпошта припиняє роботу на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
«Бувають дні зі змішаними почуттями. Від сьогодні (1 серпня — ред.), перший раз з 24 лютого, Укрпошта працює лише на території, підконтрольній Україні», — зазначив він.
Попри всі перешкоди, Укрпошта виплачувала тисячі пенсій, приймала та перераховувала платежі за комунальні послуги, доставляла необхідні продукти.
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Проте російські військові посилили тиск — вони намагаються зібрати номери паспортів пенсіонерів для проведення псевдореферендумів та погрожують працівникам пошти.
«Ми повернемось, я точно це знаю. Як ми повернулись на Київщину, Чернігівщину та Сумщину. І не просто повернемось, а з новими відділеннями, як це сьогодні сталося в Тростянці, який зазнав значних пошкоджень від „асвободітєлєй“. Тепер нове відділення відкрите в самому центрі Тростянця. І воно не останнє», — запевнив гендиректор Укрпошти.
Нагадаємо, з 1 липня оператор зупинив роботу на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Довідка Finance.ua:

  • національний поштовий оператор «Укрпошта» з 1 липня підвищив тарифи стандартної доставки в межах України в середньому на 14% і в межах області — на 13%;
  • українцям, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях, хочуть дозволити відкривати банківські картки онлайн для отримання соціальних виплат. Над цим уже працюють у Міністерстві соціальної політики.
За матеріалами:
Finance.ua
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